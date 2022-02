Incendi, l’Onu lancia l’allarme sul clima del futuro

E' allarme incendi. A lanciare l'SOS sono le Nazioni Unite che hanno avvisato i governi: entro il 2030 gli incendi cresceranno del 14% con conseguenze disastrose per l'ambiente e l'ecosistema. Uno scenario davvero preoccupante causato dal cambiamento climatico.

Sos Incendi: l'ONU "perdite incalcolabili per i paesaggi e la biodiversità"

Il cambiamento climatico sta avendo delle conseguenze estreme sull'ambiente e sul nostro Pianeta. Per i prossimi anni non è prevista alcuna inversione di marcia, anzi lo scenario delle Nazioni Uniti è allarmante: si prevedono un gran numero di incendi. Non solo, anche l'Artico potrebbe essere in pericolo a causa dell'aumento della temperatura globale. Basti pensare che entro il 2030 si prevede un incremento degli incendi del 14%. Per questo motivo tutti i Paesi devono prepararsi a quello che sembra essere uno scenario preoccupante e reale con l'UNEP, UN Environment Programme, che ha lanciato un vero e proprio allarme: entro il 2100 gli incendi estremi aumenteranno del 50%.

Il messaggio lanciato dagli autori della ricerca "Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires" è chiaro: i governi sono chiamati ad impegnarsi per prevenire gli incendi che potrebbero causare perdite enormi per l'ambiente e la biodiversità. Purtroppo, stando a quanto detto dalle Nazioni Unite, sono pochi i paesi preparati ad affrontare una tale emergenza.

Incendi: la minaccia mondiale causata dal cambiamento climatico

Gli incendi sono solo una delle minaccie legate al cambiamento climatico. L'UNEP ha reso noti i dati che sono allarmenti: +14% di incendi entro il 2030 e +30% entro il 2050. Nessuno spazio della terra è escluso, visto che gli incendi sono previsti anche nella zona dell'Artico. Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP ha dichiarato: "gli operatori dei servizi di emergenza e i vigili del fuoco in prima linea, che rischiano la vita per combattere gli incendi boschivi, devono essere sostenuti. Dobbiamo ridurre al minimo il rischio di incendi estremi preparandoci meglio: investire di più nella riduzione del rischio di incendi, lavorare con le comunità locali e rafforzare l'impegno globale per combattere il cambiamento climatico".

E' fondamentale indirizzare una parte dei finanziamenti pubblici verso la prevenzione degli incendi visto che al momento solo l'1% di questi fondi viene utilizzato in questo senso. La ricerca si presenta come una sorta di vademecum per gli incendi in modo da organizzarsi prestando attenzione alla pianificazione, prevenzione e preparazione di tali eventi catastrofici.