Una classifica, pubblicata da Booking.com, ha decretato il titolo di "Città più accogliente al mondo". Il primato spetta a una località italiana. Scopriamo quale.

È Matera la città più accogliente al mondo

Sicuramente quando scegliamo una località di villeggiatura in cui trascorrere un periodo di riposo, o anche solo un piacevole weekend, vorremo tutti la possibilità di trovare cittadine in grado di coniugare immensi patrimoni artistici e culturali, scenari mozzafiato e un'accoglienza calorosa. Questi luoghi speciali esistono e, secondo i viaggiatori di Booking.com, si trovano dentro i nostri confini nazionali.

Ad aggiudicarsi il prestigioso titolo di vincitore della decima edizione di "Traveller Review Awards” è stata infatti Matera, seguita da Bled in Slovenia e Taitung, Taiwan. La celebre cittadina famosa per i suoi Sassi è stata infatti incoronata come città più accogliente del Pianeta, secondo le recensioni dei viaggiatori fatte sulla piattaforma digitale di prenotazione viaggi.

Il riconoscimento è stato assegnato alla città sulla base di oltre 232 milioni di recensioni degli utenti viaggiatori, che hanno votato le strutture ricettive matesi con una media di 8.

Matera, la capitale dei Sassi meta di viaggi da sogno

Arrivando nella cittadina della Basilicata sembra impossibile riuscire a decifrare se a farci sentire a proprio agio sia la bellezza di un paesaggio unico al mondo o se piuttosto quella sensazione possa derivare dal buon cibo. Sicuramente le sue caratteristiche costruzioni in pietra e le grotte naturali, che sono state scavate e ampliate negli ultimi mille anni e riconosciute come patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dal 1993, giocano un ruolo fondamentale. Tuttavia anche la tradizione gastronomica e l'accoglienza influiscono in maniera determinante nel renderla meta di una vacanza da sogno.

Questo è stata la motivazione con la quale Booking.com ha commentato il riconoscimento a Matera: "Comprendendo tanto celebri meraviglie architettoniche quanto bellezze naturali incontaminate, le destinazioni più accoglienti nel 2022 offrono esperienze di viaggio memorabili in ogni angolo del globo. Ha fatto da sfondo a film di successo e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio mondiale dell’Unesco: Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale, è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022”.

Un riconoscimento importante, che arriva dopo il titolo di Capitale Europea delle Cultura del 2019 e che premia l'impegno e la qualità dei servizi di una città che, anche nel periodo di pandemia, ha saputo lavorare con impegno, passione e dedizione per offrire ai turisti di tutto il mondo esperienze di viaggio sicure e strutture ricettive accoglienti.

La top 10 delle città più accoglienti del mondo

1. Matera, Italia

2. Bled, Slovenia

3. Taitung, Taiwan

4. Nauplia, Grecia

5. Toledo, Spagna

6. Monte Verde, Brasile

7. Bruges, Belgio

8. Nusa Lembongan, Indonesia

9. Ponta Delgada, isole Azzorre, Portogallo

10. Hoi An, Vietnam