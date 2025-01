Italia prima tra i Paesi europei con il maggior numero di auto per abitanti: i dati Eurostat

Secondo l'ultimo rapporto Eurostat il nostro Paese è quello con il maggior numero di veicoli per abitante in Europa e si stratta di un primato non invidiabile appesantito dal fatto in Italia le auto elettriche stentano a decollare.

Italia al primo posto in Europa per numero di auto per numero di abitanti

Quasi 700 auto ogni 1.000 abitanti: l'Italia si conferma il Paese europeo con il maggior numero di veicoli. Questo è quanto è emerso dall'ultimo rapporto sui trasporti Eurostat. I dati rilevati dall'ufficio statistico dell'unione Europea mettono al primo posto il nostro Paese, evidenziando anche un generale aumento del numero di automobili private nella maggior parte dei Paesi Ue.

Nel decennio 2013-2023 il numero di automobili immatricolate è cresciuto del 13,8% a livello europeo, con picchi record in Romania (+80,9%), Croazia (+44,3%) e Ungheria (+40,8%).

In Italia il decennio ha visto una crescita esponenziale, che non si è arrestata neppure durante il Covid, e che ha portato da 613 auto nel 2013 a 694 ogni 1000 abitanti nel 2023, anno delle ultime misurazioni Eurostat. Il rapporto auto/numero di abitanti mette il nostro Paese nel gradino più alto del podio. Di seguito troviamo Lussemburgo, Cipro e Finlandia, rispettivamente con 675, 665 e 664 vetture per mille abitanti.

Molte auto, ma pochi veicoli elettrici o ibridi

Se l'Italia può vantare il più ricco parco circolante pro capite, non può certo definirsi uno Stato all'avanguardia sotto il profilo di veicoli ecologici. In Italia possediamo il maggior numero di autovetture per abitante, ma poche sono auto elettriche o ibride.

Stando al rilevamento Eurostat tra i grandi Paesi europei, il nostro è uno tra quelli con il tasso di rinnovamento più contenuto: solo il 3,9% nel 2023. Si tratta indubbiamente di un numero basso, se paragonato alla Germania (5,8%) o alla Francia (4,7%). A questo si aggiunge il fatto che il rinnovamento ha interessato poche auto elettriche. Nel 2023, queste hanno costituito appena il 4,2% del totale, contro una media Ue che vede il 14,5% di veicoli elettrificati. A fare da apripista nella graduatoria degli Stati più ricettivi sotto questo punto di vista sono i Paesi del Nord Europa, con la Svezia che ha fatto registrare il 38,6% di vetture elettriche, seguita da Danimarca e Finlandia.