In arrivo tre giorni di stelle cadenti: ecco quando

Siete pronti ad alzare gli occhi al cielo? Sono in arrivo 3 giorni pieni di stelle cadenti senza dover aspettare la notte di San Lorenzo. Ecco quando potremo goderci lo spettacolo.

Stelle cadenti a luglio, quando vederle

Preparate i desideri, perché tra pochi giorni potrete esprimerli. Il cielo di luglio è infatti pronto a regalarci 3 notti di stelle cadenti molto ricche e ben visibili a occhio nudo. Dal 10 al 12 luglio, grazie al cielo limpido estivo, potremo assistere prima al picco delle Pegasidi (il 10) e poi a quello delle beta Capricornidi (il 12) e nel bel mezzo delle 2 serate avremo comunque un'ottima visione del fenomeno grazie all'intensa attività dei 2 sciami.

Il picco delle Pegasidi è una particolarità, in quanto di solito manifestano meteore deboli, ma quest'anno si trovano in un'insolita condizione. Il radiante, cioè il punto da cui visivamente partono le stelle cadenti, sarà osservabile per tutta la notte a partire dalle 23 e il picco ci sarà già dalla mezzanotte quando la Luna volgerà al tramonto.

Come detto poi, la sera dell'11 ci sarà ancora un'intensa attività ma sarà la notte del 12 a regalarci un nuovo picco: quello delle beta Capricornidi. Questo sciame è di solito caratterizzato da meteore molto luminose con un radiante diffuso. Quest'ultimo sarà osservabile, come nel caso delle Pegasidi, a partire dalle 23. Il picco poi avverrà nelle ore successive, ma stavolta l'osservazione potrebbe essere un po' più difficoltosa per via della presenza della Luna. Una presenza abbastanza ingombrante in quanto sarà piena, ma non sarà una semplice luna: sarà la Superluna del Cervo, la più spettacolare del 2022.

Però, per quanto possa sembrare problematica, la superluna si terrà abbastanza bassa all'orizzonte, rendendoci sì più difficoltosa la visione delle beta Capricornidi, ma certamente non impossibili. Anzi, immaginate che spettacolo un cielo che ha contemporaneamente una superluna e delle stelle cadenti, potrebbe essere uno scenario davvero unico ed emozionante.