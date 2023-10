Il Sole diventerà un anello di fuoco: un momento sacro per i Navajo, ecco quando e dove

Sabato 14 ottobre il Sole un vero e proprio anello di fuoco in cielo. Come mai? Quando esattamente si potrà ammirare questo spettacolo e dove? Ecco tutte le informazioni per non perdere quello che a tutti gli effetti è un momento sacro per i Navajo.

Sole come anello di fuoco: ecco quando e dove

Presto, molto presto, ovvero sabato 14 ottobre 2023, - e ormai mancano davvero pochi giorni - la Luna oscurerà parzialmente il Sole, creando un’eclissi solare anulare. Proprio per questo motivo il Sole si trasformerà in un vero e proprio “Anello di Fuoco” cosmico.

Tale fenomeno sarà visibile dal vivo soprattutto da chi si troverà lungo il percorso anulare di 200 km che si estende negli USA dall’Oregon al Texas. Gli osservatori che si trovano, invece, lontani da tale percorso assisteranno ad un’eclissi solare parziale. Tutti gli altri? Non potranno godere dello spettacolo se non seguendo eventualmente le dirette live streaming che anche la stessa Nasa ha predisposto per l'occasione.

La cultura Navajo e l'importanza dell'eclissi anulare che crea l'anello di fuoco

Poter osservare l'anello di fuoco creato dall'eclissi anulare è molto importante. Nella cultura Navajo ogni eclissi segna. così come sottolineato dalla parola stessa, un nuovo inizio. Perché? Ebbene l'eclissi coincide con la morte del Sole tanto che come tradizione vuole durante questo particolare momento molti Navajo evitano di trovarsi all’esterno. Per questo motivo tutti i parchi Nazionali su terreno dei Navajo verranno chiusi e rimarranno chiusi per tutta la durata dell'eclissi anulare. Non ci sarà modo di accedervi o di osservare l'evento da uno di essi in compagnia di amici e parenti.

Cosa dovranno fare i Navajo durante la durata dell'eclissi? Secondo tradizione dovrebbero digiunare e raccogliersi in preghiera. Quando poi il sole ritorna è il momento vero e proprio della rinascita, un momento importante per prendere decisioni per la propria vita.