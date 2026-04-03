Il Parco Nazionale delle Cinque Terre tra i più famosi al mondo: unico italiano nella top 10

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si distingue come l’unica destinazione italiana presente tra le dieci mete naturalistiche più apprezzate a livello globale. Secondo una recente indagine condotta da TUI Musement, che ha analizzato le recensioni degli utenti su Google relative ai siti Patrimonio dell’Umanità, il Parco si posiziona al settimo posto della classifica.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre tra i dieci siti Unesco più popolari al mondo

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre conquista il settimo posto nella classifica elaborata da TUI Musement, basata sul numero complessivo di recensioni lasciate dai viaggiatori su Google per i parchi inseriti nella lista del UNESCO. Un risultato che premia un territorio unico, capace di affascinare per la perfetta armonia tra natura e intervento umano. Questo angolo di Liguria è infatti un esempio straordinario di paesaggio culturale, riconosciuto a livello mondiale insieme a Portovenere e alle isole di Palmaria, Tino e Tinetto.

L’area comprende cinque borghi suggestivi, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola, collegati da una fitta rete di sentieri panoramici affacciati sul Mar Mediterraneo. Percorrere questi itinerari significa immergersi in scenari spettacolari, tra vigneti terrazzati e scorci mozzafiato sul mare. In un contesto dominato da grandi meraviglie naturali del pianeta, le Cinque Terre si distinguono come unica presenza italiana nella top ten.

Quali sono i parchi più popolari al mondo? La classifica

Al primo posto della classifica si colloca il Parco nazionale dei laghi di Plitvice, in Croazia, che supera le 124 mila recensioni grazie ai suoi sedici laghi collegati da spettacolari cascate e passerelle in legno. Subito dietro si trovano il Parco nazionale dell’Iguazú e il Parco nazionale dell’Iguaçu, celebri per un sistema di oltre 275 cascate immerse nella foresta subtropicale.

Tra le posizioni successive spiccano il Grand Canyon, noto per le sue maestose gole scavate dal fiume Colorado, e lo Yosemite National Park, rinomato per le sue cascate, le sequoie giganti e le imponenti pareti di granito. Gli Stati Uniti d’America risultano i più presenti nella top ten con quattro parchi complessivi, tra cui anche il Great Smoky Mountains National Park, al sesto posto, e il Yellowstone National Park, celebre per i suoi geyser come l’iconico Old Faithful.

A chiudere la graduatoria ci sono il Lake District National Park, famoso per i suoi paesaggi suggestivi, e il Parque Nacional del Teide, dominato dal vulcano più alto della Spagna situato sull’isola di Tenerife.