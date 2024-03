Il miglior aeroporto d’Europa è Fiumicino, per il settimo anno consecutivo

È il “Leonardo da Vinci” di Fiumicino il miglior aeroporto in Europa. Lo scalo romano si aggiudica il premio assegnato dell’associazione internazionale di categoria Airport Council International (Aci) World, per il settimo anno consecutivo, ottenendo così il riconoscimento “Airport Service Quality (Asq) Award” nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri all’anno, insieme allo scalo “El Prat” di Barcellona.

“Leonardo da Vinci” di Fiumicino miglior aeroporto d'Europa

Dal 2006, l’associazione internazionale di categoria Airport Council International (Aci) World, in collaborazione con Amadeus, azienda di tecnologie specializzata nel settore dei viaggi, consegna i riconoscimenti ai migliori aeroporti di tutto il mondo. I riconoscimenti per l'edizione 2024, sono stati assegnati grazie al sondaggio realizzato in base ai giudizi di circa 600 mila viaggiatori per oltre 400 scali, chiamati a giudicare con voti da 1 a 5 gli aeroporti di tutto il mondo su circa 30 indicatori di qualità.

Solo 9 scali in tutto il pianeta hanno vinto le 5 categorie di partenza e, tra questi, il “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è l’unico della massima categoria, con più di 40 milioni di viaggiatori l'anno. I riconoscimenti ottenuti dallo scalo romano sono:

Aeroporto con il personale più attento (Airport with the Most Dedicated Staff in Europe),

Aeroporto più gradevole (Most Enjoyable Airport in Europe),

Aeroporto più pulito (Cleanest Airport in Europe)

Aeroporto in cui è più facile viaggiare (Easiest Airport Journey in Europe),

“Best Airport” award per il migliore aeroporto del continente.

Premiato anche l'aeroporto di Ciampino

Quello di Fiumicino non è l'unico aeroporto italiano ad essere premiato. Anche lo scalo “Giovan Battista Pastine” di Ciampino ha ricevuto riconoscimenti nella propria categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri l'anno.

Riconoscimenti anche per gli aeroporti di Milano

Premiati anche gli aeroporti di Milano. Premi anche per l'aeroporto di Linate nella propria categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri l'anno, e quello di Malpensa nella categoria dai 25 ai 40 milioni di passeggeri l'anno.