Il Lago di Garda supera la soglia di riempimento: livello acque mai così alto negli ultimi 27 anni

Sotto osservazione il Lago di Garda, che nella giornata di oggi, martedì 27 febbraio 2024, supera la soglia massima di riempimento. L’idrometro di Peschiera (Verona) ha raggiunto quota +135 centimetri, un livello raggiunto l’ultima volta nel lontano febbraio del 1997.

Il Lago di Garda supera la soglia di riempimento

Il maltempo di questi giorni ha riversato quantità di pioggia che non si vedeva da moltissimi anni. A causa delle incessanti piogge, il lago di Garda ha raggiunto un livello di piena da record. Sulla sponda veneta, l’idrometro di Peschiera ha raggiunto la quota di +135 centimetri sopra lo zero idrometrico, 90 in più rispetto allo scorso anno.

Agenzia Interregionale per il Po (Aipo) raddoppia i deflussi

Un livello di piena così alto del Lago di Garda non si vedeva da ben 27 anni. L'ultima registrata infatti risale al 23 febbraio 1997. Il riempimento dell'invaso è del 101,4%. L'Agenzia Interregionale per il Po (Aipo), in vista del livello massimo di piena raggiungibile di 140 mc/secondo, è costretta a raddoppiare i deflussi portando le acque in uscita a 130 mc/s.

Il Lago di #Garda supera la soglia massima di riempimento: livello acque mai così alto negli ultimi 27 anni pic.twitter.com/62ajHeoXax — Local Team (@localteamit) February 27, 2024