Il foliage e la scienza dei colori d'autunno: perché le foglie cambiano colore

In autunno, le latifoglie e alcune conifere modificano il colore delle loro foglie e dei loro aghi: ecco perché.
Ambiente3 Ottobre 2025 - ore 16:59 - Redatto da Meteo.it
Il foliage in autunno

L’autunno è una stagione particolarmente suggestiva, caratterizzata dal fenomeno del foliage, quando le foglie cambiano colore e si staccano delicatamente dai rami. Questo spettacolo affascinante trasforma i paesaggi, con tonalità che vanno dal giallo brillante al rosso scuro, passando per arancio, magenta e viola.

Il cambiamento è il risultato dell’azione di pigmenti naturali — carotenoidi, xantofille e antociani — che si manifestano con l’arrivo del freddo e la riduzione della luce solare, dando vita a tinte uniche e spettacolari

Perché le foglie cambiano colore in autunno?

Le foglie sono verdi grazie alla clorofilla, pigmento fondamentale per la fotosintesi, che consente alle piante di produrre nutrimento sfruttando la luce solare. Il colore verde deriva dal fatto che la clorofilla riflette la parte verde dello spettro visibile (circa 500–570 nm), mentre assorbe le lunghezze d’onda del blu e del rosso.

All’interno delle foglie, però, non c’è solo clorofilla: sono presenti anche altri pigmenti, normalmente mascherati dal verde dominante. Con l’accorciarsi delle giornate e il calo delle temperature, la pianta smette di produrre clorofilla e ricicla quella esistente per conservarla. La sua progressiva scomparsa permette ai pigmenti “nascosti” di emergere: i carotenoidi (caroteni e xantofille) regalano sfumature gialle e arancioni, mentre gli antociani, che si formano in questa fase, donano tonalità rosse e violacee.

Dove ammirare il foliage in Italia nel 2025

Bosco del Cansiglio (Veneto e Friuli Venezia Giulia)
Tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone, questo bosco secolare offre in autunno uno dei panorami più spettacolari d’Italia, con alberi che si tingono di mille sfumature dal giallo all’arancio.

Trenonatura in Val d’Orcia (Toscana)
Un treno storico che attraversa le Crete Senesi tra Siena, Asciano e Monte Antico: un viaggio lento con vedute mozzafiato e soste in borghi e mercatini, per vivere il foliage in modo originale.

Riserva di Lama Bianca (Abruzzo)
Nel comune di Sant’Eufemia a Maiella, percorsi accessibili a tutti permettono di immergersi nei boschi in veste autunnale, perfetti anche per famiglie.

Dolomiti (Trentino-Alto Adige e Veneto)
Tra metà ottobre e inizio novembre i larici si colorano di giallo e arancio, creando contrasti straordinari con il cielo limpido e le cime innevate: un paesaggio unico, apprezzato in tutto il mondo.

