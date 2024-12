Idee viaggio: dove andare nel ponte dell'Immacolata 2024? In Italia e all'estero

Si avvicina il ponte dell'Immacolata e come da tradizione sono molti coloro che amano trascorrere il fonte presso una meta turistica. Se ti stai chiedendo dove andare, sappi che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco alcune mete tra le più gettonate per il ponte dell'Immacolata 2024.

Idee viaggio per ponte dell'Immacolata 2024

Per chi desidera trascorrere il ponte dell'Immacolata con una fuori porta, sia se si vuole restare in Italia ma anche chi vuole andare all'estero le mete sono davvero tante e tutte con itinerari interessanti. Ecco di seguito le mete più gettonate all'estero.

Portogallo

Lisbona è una delle mete più ambite del 2024, anche durante il periodo invernale. Famosa per la sua zona monumentale Belém. Il quartiere più antico è, però, Alfama, uno dei più visitati della regione. Il Portogallo è anche meta ideale per i surfisti e per gli appassionati di sport acquatici.

Spagna

Un tour in Andalusia è l'ideale per il ponte dell'Immacolata. Malaga poco distante da Gibilterra è una delle mete più gettonate. Bellissime anche Siviglia, Giralda, Cordova e Granada. Da non tralasciare le sempre amate Madrid e Barcellona.

Repubblica Ceca

Un tour di Praga è davvero ottima scelta per il ponte dell'Immacolata. Con le sue Città Vecchia e la Città Piccola la città offre ai turisti luoghi di estrema bellezza. Da vedere il castello di Praga, una maestosa fortezza che comprende il Palazzo Reale e la Cattedrale di san Vito. Da non perdere l’Orologio Astronomico che spicca sulla torre del Municipio.

Austria

Tra mercatini e luoghi fantastici, Vienna è sempre un'ottima scelta in questo periodo. Tra i mercatini più belli, quelli di Innsbruck. A Vienna, è possibile visitare il Palazzo Belvedere e percorrere il Viale del Ring tra i tanti monumenti storici. Durante il tour si può fare un salto a Salisburgo, altra città famosa per i mercatini di Natale.

Francia

A Lione, proprio dall’8 dicembre, si tiene la “Festa delle Luci” antica manifestazione popolare in omaggio alla Vergine Maria. In questa suggestiva cittadina della Francia è possibile ammirare il Quartiere della Croix Rousse. Se la Francia è la tua scelta, non puoi non visitare i castelli più belli della Loira. Se hai qualche giorno in più per il tuo tour francese, beh un salto a Parigi con le atmosfere che precedono il Natale non puoi non farlo.

Ungheria

Con i suoi castelli, abbazie l'Ungheria è sempre una terra ricca di fascino. Imperdibile la capitale Budapest, che si divide tra le due sponde del Danubio. Da non perdere il Duomo di Santo Stefano e il Palazzo del Parlamento. A Budapest, sono celebri i bagni termali che offrono infiniti modi per coccolarsi.

Ponte dell'immacolata: dove andare in Italia?

Se stai pensando a dove andare in vacanza durante il ponte dell'Immacolata restando comune in Italia, sappi che la Sicilia è sempre un’ottima scelta. La temperatura è sempre piacevole come del resto lo sono località quali: Catania, Palermo, Taormina, Siracusa e Noto. Luoghi dove avrai la possibilità di degustare prodotti tipici.

Impossibile non pensare a Napoli quando si tratta di organizzare una gita fuori porta, magari facendo un salto nella famosissima via dei presepi a san Gregorio Armeno. Un tour a Napoli e dintorni con una visita all’isola di Capri o sulla costa di Amalfi, Positano o l'esperienza di immergersi nell'antichità degli scavi di Pompei, è assolutamente da provare.

Anche la sempre amata Roma, con i suoi monumenti e musei è sempre una meta ambita da milioni di turisti che la scelgono ogni anno. Che dire poi di Milano, che proprio in quei giorni è in festa per la prima alla Scala del 7 dicembre. Per chi ama poi il romanticismo, Venezia è da sempre una città ricca di fascino.