I 6 migliori borghi d'Italia da visitare nel 2024, la classifica di Forbes

L'Italia è un paese meraviglioso e Forbes lo celebre con una speciale classifica dedicata ai 6 migliori borghi. 6 località splendide da non perdere, mete da visitare durante il 2024. Ecco la classifica.

La rivista americana Forbes consiglia 6 splendide località da visitare nel 2024 in Italia. Si tratta di 6 borghi di fama nazionale ed internazionale dove è possibile trascorrere delle giornate all'insegna del relax a stretto contatto con la natura, ma anche gustare la buona cucina locale. L'Italia è tra i paesi più visitati al mondo ed offre tantissimi luoghi meravigliosi da Nord a Sud. Il primo posto della classifica di Forbes premia Cernobbio, comune italiano della provincia di Como in Lombardia. La sua posizione sul lago di Como le ha permesso di conquistarsi il nome di "paradiso estivo". Località di fama internazionale, a Cernobbio è possibile ammirare anche il famoso centro congressuale-espositivo di Villa Erba. Non solo da Cernobbio è possibile visitare via mare altre gemme preziose come Bellagio e Como.

Al secondo posto troviamo le Cinque Terre, il luogo più visitato del 2023. Si tratta di antichi villaggi di pescatori situati lungo la frastagliata costa ligure: cinque piccoli borghetti dove il tempo sembra essersi fermato. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono letteralmente presi d'assalto durante il periodo estivo. Per questo motivo Forbes consiglia di visitarli in tarda primavera o inizio autunno. Terza posizione per Firenze, la culla del Rinascimento Italiano e di sicuro più di un bordo. Il capoluogo della Toscana ospita bellezze senza tempo e a cielo aperto come il Duomo, la cattedrale con la cupola progettata dal Brunelleschi e il campanile di Giotto. Non solo, impossibile non ammirare la scultura del David di Michelangelo, mentre nella Galleria degli Uffizi la meravigliosa nascita di Venere di Botticelli e l’Annunciazione di Leonardo da Vinci.

La classifica di Forbes, i borghi più belli d'Italia nel 2024: da Varignana alle Dolomiti

Scorrendo la classifica 2014 di Forbes dei borghi d'Italia più belli da visitare al quarto posto troviamo Varignana, frazione del comune di Castel San Pietro Terme nella Città metropolitana di Bologna. Si tratta di un luogo inusuale famosa per la presenza di vigneti ed uliveti dove è possibile godere di una lunga pausa benessere. Quinta posizione per Taormina, una delle località più belle e visitate della Sicilia. Situata nei pressi del Monte Etna, un vulcano attivo, la città è conosciuta per l'antico teatro greco-romano, ma anche per la riserva naturale di Isola Bella. Negli ultimi anni è stata presa d'assalto dai turisti stranieri complice il successo della serie "The White Lotus" della HBO.

Infine sesta ed ultima posizione per le Dolomiti, conosciuti anche Monti pallidi. L'insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali italiane, a sud della catena principale alpina, è quasi interamente compreso nelle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, e con una piccola parte anche in Austria, le Dolomiti di Lienz. La bellezza delle Dolomiti non stanca mai: durante la stagione invernale è meta per gli amanti dello sci e degli sport invernali, mentre d'estate è possibile godere di passeggiate panoramiche a stretto contatto con la natura. Allora qual è il vostro preferito?