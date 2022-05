Quali sono i laghi italiani con la Bandiera blu 2022? Ecco quelli con le acque più pulite

Le Bandiera Blu 2022 non sono state assegnate solo alle spiagge e ai mari, ma anche ai laghi. Ecco dove si trovano, lungo tutto lo stivale, le acque più azzurre e chiare dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax, ma anche del divertimento.

I laghi più belli e puliti d'Italia: ecco le Bandiere blu 2022

Il riconoscimento di Bandiera Blu 2022 è stata assegnata anche ai laghi più puliti e belli d'Italia. Una delle new entry dell'anno è Cannero Riviera (foto sopra), un magico borgo sul Lago Maggiore dove è possibile trascorrere una giornata all'insegna del relax presso il lido di Cannero, una bellissima struttura attrezzata a pochi passi dal Parco degli Agrumi. Tra i laghi Bandiera blu del 2022 anche il Lago d'Orta situato nel paese di Gozzano dove si trova l'omonimo lido e la spiaggia sabbiosa di Miami.

E ancora: il Lago di Caldonazzo, uno tra i laghi più grandi dove è possibile anche praticare lo sci nautico. Situato nella Valsugana, il lago può vantare una serie di spiagge libere, ma anche stabilimenti attrezzati dove poter godere del sole e delle acque cristalline. Vicinissimo l'Alpe Cimbra, invece, si trova il Lago di Lavarone che offre al visitatore uno scenario fiabesco tra acqua e montagna. La lista dei laghi bandiera blu 2022 prosegue con il Lago di Roncone situato nel comune di Sella Giudicarie. Qui le acque presentano un particolarissimo colore tra il rosa e il fucsia e nelle vicinanze è possibile godere della bellissima spiaggia Bandiera Blu.

Laghi Bandiera blu 2022: da Levico Terme, Gardone Riviera e Lago di Bracciano

Il premio Bandiera Blu 2022 ai laghi più belli e puliti d'Italia è stato assegnato anche al Lago di Levico Terme. Si tratta di uno dei più belli e spettacolari, la cui forma ricorda un fiordo norvegese. Presso il Lago di Levico Terme ci sono due stabilimenti balneari, una spiaggia libera e merita assolutamente una visita il Biotopo Canneto di Levico. Tra gli imperdibili anche il Lago Gardone Riviera sul lago di Garda dove è possibile passeggiare presso il lungolago D'Annunzio e godere anche del magnifico Giardino Botanico Hruska.

Dalla Lombardia al Lazio dove si trova il bellissimo Lago di Bracciano a circa 50km da Roma. Si tratta di una grande oasi per tutti gli amanti della natura, ma anche degli sport acquatici visto che è possibile praticare canoa, vela, windsurf ed immersioni. Si prosegue poi con il Lago di Scanno in provincia dell'Aquila che si presenta a forma di cuore con un centro storico davvero particolare. Sempre in Abruzzo si trova il Lago di San Domenico dove è possibile godere di un'acqua dal colore verde smeraldo.

Ricordiamo che la Bandiera blu è un riconoscimento assegnato ogni anno da una giuria internazionale composta dai ministeri italiani della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Turismo, ma anche da enti nazionali e territoriali. Diversi i requisiti essenziali richiesti per il rilascio del vessillo ambientale tra cui hanno assunto un peso sempre più determinante i fattori della sostenibilità e accessibilità, oltre ovviamente alla qualità delle acque.