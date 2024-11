I cervi nuotano nel lago di San Domenico in Abruzzo: il video straordinario (mentre il Consiglio di Stato ne salva 469)

Guardateli nuotare e poi pensate se devono essere abbattuti. Il video spettacolare che vedete è stato pubblicato sul profilo Instagram @TerminilloTrekking360 e sta giustamente facendo il giro del web. Riprende dall’alto alcuni esemplari mentre nuotano nel lago di San Domenico, in Abruzzo.

469 cervi salvi (per ora)

Le immagini arrivano per caso in concomitanza con una buona notizia per gli animali. Il Consiglio di Stato ha sospeso la delibera per l’abbattimento di 469 cervi presa dalla Giunta regionale dell’Abruzzo. È stata ribaltata così, accogliendo l’appello degli animalisti, la precedente decisione del Tar, che ora dovrà pronunciarsi nuovamente.

L’abbattimento era stato deciso perché “i cervi sono troppi e provocano incidenti stradali e danni alle colture”. Era previsto anche un tariffario per la caccia a esemplari adulti e cuccioli.