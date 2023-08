Hawaii: “Il bilancio dei morti degli incendi sarà orribile”. Un migliaio i dispersi - Le immagini

Gli incendi che in questi giorni stanno devastando le Hawaii hanno gettato nello sconforto più totale le autorità locali e gli abitati. “Il bilancio dei morti degli incendi sarà orribile e orribile”. È questa la previsione fatta durante la conferenza stampa in cui sono stati forniti tutti gli aggiornamenti, da John Pelletier, sceriffo della contea di Maui, dove da tre giorni i vigili del fuoco tentano di gestire gli incendi.

Hawaii: “Il bilancio dei morti degli incendi sarà orribile” - Le immagini

Quello che sta avvenendo in questi giorni alle Hawaii è già considerato il disastro naturale più grave nella storia dell’arcipelago. All’appello al momento mancherebbero ancora un migliaio di persone. 14mila turisti hanno lasciato l'isola di Maui, altrettante sono quelle pronte a partire nelle prossime ore per lasciare la località devastata dagli incendi.

2/ A Maui, nell’arcipelago statunitense delle Hawaii, gli incendi boschivi hanno causato la morte di sei persone. Tutte le strade nell’Ovest dell’isola sono state chiuse a causa del fuoco che avanza e più di 15mila case ed esercizi commerciali sono rimasti senza energia elettrica pic.twitter.com/MXOckRET3o — Lukyluke31 (@Lukyluke311) August 10, 2023

Il numero delle vittime degli incendi potrebbe salire

Siamo soltanto al terzo giorno di incendi e nessuno dei roghi è stato completamente domato. Per le autorità locali, il bilancio dei morti per gli incendi è al momento di 53, un numero che potrebbe salire in modo significativo nelle prossime ore.

Incendi alle Hawaii: un migliaio i dispersi

Al momento le autorità locali non si sbilanciano più di tanto su una stima dei danni né su un ipotetico numero di vittime che ancora devono essere ritrovate. Josh Green, governatore democratico dello Stato, in merito a un bilancio delle vittime ha dichiarato: "Onestamente non lo sappiamo". Il governatore ha tenuto a chiarire che il migliaio di persone che ancora mancano all'appello non è detto che siano morti, ma si tratta di persone che non sono state ancora rintracciate.