Hamburger, in arrivo il sostituto della carne ricavato dal fungo: “Salverà le foreste”

Una piccola rivoluzione è in arrivo nel mondo degli hamburger: uno studio condotto in Germania e pubblicato sulla rivista “Nature” promette infatti hamburger ricavati dalla fermentazione delle proteine dei funghi. A riportare la notizia è l’Ansa: il prodotto sarebbe potenzialmente capace di rimpiazzare la carne di origine animale. E non solo: il suo utilizzo nella dieta dimezzerebbe deforestazione e emissioni di Co2, grazie alla diminuzione dell'uso di carne di animali ruminanti.

“Dimezzate deforestazione ed emissioni”

I ricercatori, guidati da Florian Humpenöder, hanno studiato tramite una simulazione gli effetti ambientali prodotti sull’intero sistema agroalimentare, nel caso la nuova carne sostituisse quella animale. “Abbiamo scoperto che se sostituissimo il 20% della carne bovina pro capite entro il 2050, la deforestazione annuale e le emissioni di CO2 dovute al cambiamento dell'uso del suolo sarebbero dimezzate rispetto a uno scenario normale”.

Le proteine microbiche in commercio: ecco dove

Il nuovo hamburger, ricavato grazie alle proteine microbiche ottenute tramite fermentazione, non sarebbe però una novità assoluta: simili proteine si trovano infatti già in commercio in un’ampia varietà di supermercati, ad esempio nel Regno Unito e in Svizzera e la Food and Drug Administration (Fda), l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha già dato il via libera ad un sostituto microbico della carne nel 2002. “La buona notizia è che le persone non devono aver paura di non poter più mangiare carne in futuro”, ha detto Humpenöder: “Continueremo a consumare hamburger, saranno solo prodotti in modo diverso”.