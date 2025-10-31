Halloween 2025, tra miti e tradizioni: come è nata e come è arrivata in Italia

Halloween, oggi sinonimo di zucche, travestimenti e dolcetti, affonda le sue radici in un’antica celebrazione celtica chiamata Samhain. Per i Celti, che vivevano oltre duemila anni fa nelle attuali Irlanda, Scozia e Galles, il 31 ottobre segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno: un momento di passaggio in cui il mondo dei vivi e quello dei morti si avvicinavano.

Durante la notte di Samhain, si accendevano fuochi sacri per tenere lontani gli spiriti e si lasciavano offerte di cibo fuori dalle case per placare le anime in pena. La festa aveva quindi un duplice valore: salutare la stagione calda e proteggersi dalle forze oscure.

Dalla festa celtica a Halloween

Con il passare dei secoli e la diffusione del cristianesimo, Samhain venne reinterpretata dalla Chiesa: nel IX secolo, Papa Gregorio III istituì la festa di Ognissanti il 1° novembre, seguita il giorno dopo dalla Commemorazione dei Defunti.

La notte precedente, quella del 31 ottobre, divenne quindi All Hallows’ Eve, ovvero la “vigilia di Ognissanti”, da cui deriva il nome Halloween.

Negli Stati Uniti, dove arrivò grazie agli immigrati irlandesi e scozzesi nel XIX secolo, la festa si trasformò in una celebrazione popolare fatta di costumi, scherzi, zucche intagliate e il celebre trick or treat (“dolcetto o scherzetto”).

L’arrivo di Halloween in Italia

In Italia, Halloween ha cominciato a diffondersi tra gli anni ’80 e ’90, grazie al cinema, alle serie TV americane e all’influenza della cultura pop.

All’inizio fu vista come una festa “importata”, ma col tempo è diventata sempre più amata, soprattutto dai bambini e dai giovani. Oggi, ogni 31 ottobre, le città italiane si riempiono di eventi, feste a tema, sfilate e decorazioni, con le zucche che spuntano su balconi e vetrine.

Molti non sanno che in diverse regioni italiane esistevano già tradizioni simili: in Sardegna, per esempio, i bambini andavano di casa in casa chiedendo dolci in nome dei defunti; in Puglia e in Sicilia si preparavano offerte per le anime dei morti, una consuetudine che richiama da vicino il “dolcetto o scherzetto”.

Halloween 2025: una festa tra mistero e folklore

Oggi Halloween in Italia è un mix di antiche credenze e moderni rituali. C’è chi la vive come un’occasione per divertirsi, e chi ne apprezza il fascino oscuro e leggendario.

Nel 2025, la festa continua a crescere: musei, borghi e castelli italiani organizzano eventi notturni, visite guidate a tema e spettacoli horror, mentre i social si riempiono di make-up spaventosi e costumi creativi.

Ma, al di là delle mode, Halloween resta un momento per esorcizzare la paura della morte con il sorriso, ricordando che dietro ogni maschera c’è una storia millenaria che unisce popoli e culture.