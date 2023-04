Grandine a Ostia e nevicate ad Avezzano: altro che Pasqua questa è aria di Natale

Dove sono finite le abituali temperature di questo periodo di Pasqua? In Italia in alcune zone nemmeno l'ombra. Quella che sta attraversando lo stivale è un'aria di Natale più che di Pasqua e lo dimostrano le grandinate ad Avezzano ed Ostia.

Grandine a Ostia e neve ad Avezzano

Oggi, sabato 8 aprile 2023, in Italia sono ben sette le regioni in allerta meteo. Freddo, temperature in calo e pioggia, stanno interessando tutta la Penisola. La Protezione civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla in diverse regioni del centro Italia, quali: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria per rischio temporali e Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Umbria per rischio idrogeologico.

Intense nevicate in Abruzzo

Intense nevicate hanno interessato la zona centrale dell’Abruzzo. Avezzano e Barrea sono completamente imbiancate. Le nevicate di queste ore stanno provocando non pochi disagi alla viabilità, sia in città che sulle autostrade.

Temporali e grandine a Roma

Sin dalle prime ore del giorno, condizioni meteo non ottimali anche a Roma. Nel quadrante sud-est della Capitale riscontrati i maggiori disagi. A Ostia ha grandinato e lungo la via del Mare si segnalano alberi caduti lungo la carreggiata. Incessanti piogge anche da Monteverde a Boccea, mentre in queste ore è tornata a cadere la neve a Monte Livata, Leonessa e Filettino.