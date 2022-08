In Gran Bretagna l'alta marea improvvisa inghiotte le auto parcheggiate in spiaggia

Quello che è accaduto in Gran Bretagna ha dell'incredibile e ha lasciato tutti di stucco. L'alta marea, infatti, ha inghiottito le auto parcheggiate in spiaggia mostrando uno scenario davvero singolare. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto a Weston Super Mare dove i bagnanti hanno bellamente ignorato i vari segnali lasciati dalle autorità che vietavano di parcheggiare lì e mettevano in guardia dai pericoli dell'alta marea.

L'alta marea sorprende Weston Super Mare in Gran Bretagna

Sono in tanti che hanno immortalato sui social veri e propri momenti di panico in cui i bagnanti di Weston Super Mare, in Gran Bretagna, hanno cercato di salvare le loro auto inghiottite da una marea in aumento improvviso. Cosa è accaduto?

Secondo il racconto di alcuni testimoni che abitano non poco distante dalla spiaggia, intorno alle 20:20 il livello del mare si è improvvisamente innalzato e l'acqua è andata ad inghiottire le autovetture che erano liberamente state parcheggiate sulla spiaggia dai vari bagnanti in cerca di un po'di refrigerio. Di chi è la colpa? Dei bagnanti. Sempre secondo le testimonianze, infatti, diverse auto avevano parcheggiato su un lembo di spiaggia vicino all'acqua, ignorando i segnali di allarme dell'alta marea.

Il risultato? Gli automobilisti che non sono tornati in tempo per la marea in aumento hanno avuto una bruttissima sorpresa.

Un gruppo di circa 15 persone pare aver cercato invano di spingere fuori una Jaguar rossa, ma l'aumento della marea ha fatto sprofondare la costosa auto nella sabbia. Mentre, poi, il pick-up del guardiano della spiaggia di passaggio ha cercato di prestare soccorso e aiutare chi poteva, il mare ha inghiottito altri due veicoli dimostrando a tutti di essere l'unico sovrano.