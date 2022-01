Giornata mondiale della neve: tutto quello che c'è da sapere

Oggi, 16 gennaio, è la Giornata mondiale della neve. Conosciuta anche come World Snow Day, la ricorrenza dedicata al soffice manto bianco viene celebrata nella terza domenica di gennaio. Ma da dove viene quest'usanza e come è nata? Vediamolo insieme.

Giornata mondiale neve 2022: quando nasce la celebrazione del bianco

La giornata mondiale della neve ha origini piuttosto recenti. Nel 2007 nacque il Festival Annuale della Neve, un programma inserito all'interno di una più ampia campagna dedicata alle famiglie con figli piccoli, che aveva come slogan "Portiamo i bambini sulla neve".

Era il 2012 quando la Federazione Internazionale dello Sci decise di patrocinare la giornata dedicata alla celebrazione del bianco, con l'obiettivo di avvicinare i giovani a una disciplina sportiva che sembrava stentare a conquistare quel posto che invece avrebbe sempre meritato. Il trend negativo registrato negli ultimi anni si è ulteriormente aggravato anche a causa della pandemia da Covid-19, che ha contribuito alla chiusura di molti impianti o comunque alla limitazione delle attività sportive, in attesa di un miglioramento della situazione epidemiologica.

La Giornata Mondiale della Neve, però, nasce e si consolida nel tempo come fonte di felicità e speranza. Per questo, come affermato dal coordinatore della campagna Andrew Cholinsky, nonostante le inevitabili complicazioni legate all'emergenza coronavirus, la celebrazione va avanti (ovviamente con una serie di linee guida Covid-19).

Eventi edizione Giornata Mondiale della Neve 2022

Quest'anno la Giornata Mondiale della Neve è giunta alla sua undicesima edizione. Per l'occasione sono stati programmati ben 148 eventi distribuiti in 42 Paesi: dall'offerta di SkyPass a prezzo scontato (o in taluni casi completamente gratuiti) alle lezioni di sci dedicate a ragazzi e adolescenti gratis, fino alla possibilità di accedere gratuitamente alle attrezzature.

Per la prima volta la ricorrenza mondiale vede la collaborazione anche con Special Olympics, l'organizzazione sportiva per le persone con disabilità intellettiva. D'altronde, se è vero che lo sport è importante per il suo ruolo sociale, quale miglior palestra di vita può essere meglio di uno stupendo manto bianco per chi vuole mettersi in gioco e dimostrare le sue capacità?

Appuntamento quindi sulle più belle e suggestive località montane che, per l'occasione, sono pronte a mostrarsi con tutta la loro esclusiva bellezza!