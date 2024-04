La Giornata della Terra 2024: oltre 600 eventi in tutta Italia

Anche quest'anno torna la Giornata della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite conosciuta il tutto il mondo con il nome di Earth Day. In occasione della 54esima edizione del 22 aprile prossimo, anche l'Italia si prepara a celebrare la Terra con una serie di eventi davvero speciali.

Cosa è la Giornata della Terra, Earth Day

Lunedì 22 aprile 2024 si festeggia la 54esima edizione della Giornata della Terra, la manifestazione istituita nel 1970 per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le Nazioni Unite celebrano la ricorrenza dell'Earth Day ogni anno: un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, ci sarà dunque il 22 aprile. Un evento di carattere mondiale che coinvolge miliardi di persone in tutto il mondo con un solo, unico, grande obiettivo: salvaguardare il nostro pianeta e lottare per un futuro più luminoso. Per l'occasione sono tantissimi gli eventi e le attività da non perdere. Ecco una serie di appuntamenti da non perdere in Italia.

Earth Day 2024, gli eventi da non perdere in Italia

La tutela e la salvaguardia della Terra viene celebrata anche in Italia. In occasione della Giornata della Terra 2024 sono davvero tantissimi gli eventi in programma nella giornata dell'Earth Day, 22 aprile 2024. Uno degli appuntamenti da non perdere è presso il Villaggio per la Terra a Villa Borghese a Roma dal 18 al 21 aprile, ma anche presso la Terrazza del Pincio, il Galoppatoio e la Casa del Cinema dove sono in programma più di 600 eventi gratuiti. Si passa da laboratori ludici e didattici fino a lezioni, incontri e dibattiti sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e dell'innovazione. Non solo, spazio anche alla presentazioni di libri, proiezioni, giochi, dimostrazioni e pratiche sportive fino a spettacoli, esibizioni musicali ed artistiche per tutti i gusti.

Tra le novità di questa edizione c'è anche Impatta Disrupt, un festival sulla innovability per la crescita sostenibile in programma dal 18 al 20 aprile presso la Casa del Cinema di Roma. Sempre a Roma si terrà la maratona multimediale OnePeopleOnePlanet che quest'anno presenta come slogan "Torna a battere il cuore per la Terra!" con la presenza di Luca Barbarossa e della sua social band e altri artisti protagonisti del Concerto per la Terra.



Infine tra gli eventi segnaliamo anche le manifestazioni di AWorld e Club Silencio presso i Musei Reali di Torino e il concerto presso la Piazzetta Reale. Anche la città di Cefalù celebra la Giornata della Terra dal 20 al 25 aprile con un serie di eventi dedicati alla natura, sport, arte e intrattenimento per grandi e piccini.