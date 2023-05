Germania alle prese con alluvioni e frane: la situazione e le immagini

L'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Germania ha provocato alluvioni e frane. Le piogge torrenziali hanno colpito soprattutto il Sud-Ovest del Paese e soprattutto le zone: Renania-Palatinato e nel Baden-Württemberg. Ecco la situazione,

Germania tra alluvioni e frane: le conseguenze dell'ondata di maltempo a Daaden

A Sud Ovest della Germania, più precisamente a Daaden–Herdorf, nella Renania-Palatinato, a causa dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Paese, si registrano strade chiuse e cantine sono allagate. Forti piogge hanno interessato quest'area - in poche ore sono caduti ben 50 mm di pioggia - scatenando frane e la caduta di alcuni detriti sulle strade. In poco tempo il traffico si è paralizzato, alcune località sono diventate isolate. Come se non bastasse oltre alle strade sono andati in tilt anche i mezzi di trasporto pubblico tanto che è stato interrotto il traffico ferroviario tra Daaden e Betzdorf.

Diversi scantinati e primi piani delle varie abitazioni si sono allagati causando numerosi e ingenti danni alla popolazione. Solo nel centro di Daaden la Protezione Civile si è dovuta occupare di ben 30 persone andando a cercare per loro un alloggio sostitutivo visto che hanno dovuto abbandonare le loro case per motivi di sicurezza.

Cosa è successo nelle altre parti della Germania? La situazione

Nel distretto di Zollernalb si sono registrati i danni maggiori. Qui i corsi d’acqua hanno rotto gli argini nella città di Balingen e le strade sono state allagate. Diverse famiglie sono rimaste bloccate nelle loro case e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare duramente per aiutare tutti e portare le varie persone in salvo.

Per finire a Großholbach, nel Westerwald, un fulmine ha danneggiato un giardino mentre nei pressi di Kaiserslautern alcune strade sono state ostruite da alberi abbattuti dal forte vento.