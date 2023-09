Fulmine colpisce casa e distrugge il tetto: “Lo abbiamo evitato per un pelo”. VIDEO

Immaginatevi di essere appena usciti di casa, per scoprire da un video di sorveglianza che pochi minuti dopo un potente fulmine ha colpito il tetto causando gravi danni all’edificio. È quello che è successo a una coppia nell’Oxfordshire, in Inghilterra: i due erano usciti da appena 4 minuti quando il fulmine ha centrato la loro abitazione causando danni estesi: il camino è stato distrutto, si sono aperti diversi buchi nel tetto, il boiler è esploso e tutti gli elettrodomestici fulminati. “Lo abbiamo evitato per un pelo”, ha commentato uno dei due proprietari dell'abitazione, non riuscendo a immaginare i rischi che avrebbero corso se fossero stati in casa in quel momento: “Siamo ancora sotto shock”.

Il video del fulmine che colpisce la casa

Il momento in cui il fulmine ha colpito il tetto è stato ripreso da una telecamera installata sul citofono di una casa vicina. Nelle immagini si vede chiaramente la scarica elettrica che fa esplodere il camino: “I danni sono pesanti, ci sono tre buchi nel soffitto e problemi strutturali alle porte. Ci dobbiamo trasferire, probabilmente per settimane. Anche i nostri vicini hanno avuto danni alle apparecchiature elettriche dal fulmine, è davvero difficile da credere che sia successo”. Il momento dell’impatto è stato visto in prima persona da una vicina di casa: “C’è stato un forte rumore e una luce accecante: l’esplosione è stata così forte che sono andata a controllare. È stato spaventoso, non si pensa mai che una cosa del genere possa accadere”.