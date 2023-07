Frutta in estate: come sceglierla con cura per non assumere troppi zuccheri

Angurie, meloni, albicocche, fragole, pesche e prugne sono solo alcuni dei frutti estivi che molte persone non vedono l’ora di mangiare in abbondanza, soprattutto con l'arrivo della bella stagione. Pur essendo consigliato assumere regolarmente una buona quantità di frutta, è bene comunque prestare attenzione a non esagerare con gli zuccheri, di cui queste varietà sono particolarmente ricche.

I frutti estivi con più zuccheri

La frutta è fondamentale per una corretta alimentazione e, in particolare d’estate, i suoi nutrienti sono un toccasana per la salute e il benessere dell’organismo. Oltre alle vitamine, ai sali minerali e alle fibre, però, contengono anche molti zuccheri, determinando un picco glicemico durante la digestione.

Tra i frutti estivi più ricchi di zucchero spiccano i cachi, con 16 grammi di zucchero ogni 100 di prodotto, l’uva (15,5 grammi ogni 100), i fichi (11,2 grammi) e l’ananas (10 grammi). Ciò significa che è bene assumere questi cibi con moderazione ed essere consapevoli per esempio che una classica macedonia estiva, pur essendo considerata un piatto sano, contribuisce ad alzare i livelli di zucchero nel sangue.

Ci sono poi frutti più adatti a chi predilige una dieta a basso indice glicemico. Oltre al limone, contengono pochi zuccheri anche il cocomero (3,7 grammi ogni 100 di prodotto), le fragole (5,3 grammi), le pesche (6,1) e le albicocche (6,8). Anche per questi frutti, nonostante i bassi livelli di zuccheri, è importante prestare attenzione e non esagerare nelle quantità, perché in alcuni casi si tende a mangiarne in porzioni eccessive.