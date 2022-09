Francia, onde altissime arrivano fino al quarto piano delle case: video

Nella città portuale di Saint-Malo in Bretagna, nel nord-ovest della Francia, le onde del mare hanno raggiunto i 13 metri d'altezza. Le immagini e i video sono davvero impressionanti con il mare in tempesta che tocca i piani alti dei palazzi.

Dans la baie de Saint-Malo, le marnage – c'est à dire la différence de hauteur d'eau entre la marée haute et la marée basse – est exceptionnelle lors de grande marées, elle peut atteindre les 13 mètres sur une période de 6 heures



Sui social sono tantissimi i video e le foto che hanno immortalato un momento davvero spaventoso: l'alta marea a Saint-Malo, città portuale in Bretagna, nel nord ovest della Francia. Ogni anno la cittadina portuale si ritrova a fare i conti con le più grandi maree d’Europa con il livello del mare che si innalza fino ai 15 metri. Questa volta le onde hanno raggiunto i 13 metri d'altezza abbattendosi contro le alte pareti in granito dei palazzi che circondano il centro storico. Le alte maree non sono una novità in questo magico luogo che ogni anno è investito dalle onde più alte d’Europa.

Palazzi e finestre rinforzati a Saint-Malo contro le onde di tempesta

Per questo motivo le case e i palazzi lungo la costa di Saint-Malo, Francia, che affacciano sul mare sono stati realizzati in modo da poter resistere al mare in tempesta. I palazzi sulla costa, infatti, sono stati realizzati con un doppio muro rinforzato di granito, mentre le finestre presentano 4 spessi strati di vetro. Tutto ciò permette ai palazzi e alle abitazioni sulla costa di resistere alla potenza del mare e alle altissime onde di tempesta che provengono dall’Oceano Atlantico.