Francia: bufera di neve in Borgogna, ecco cosa sta succedendo. Le immagini

In Francia una bufera di neve ha colpito soprattutto la zona della Borgogna. Fino a qualche settimana fa si diceva che una pista da sci su due, nel territorio francese, fosse chiusa per colpa del caldo eccessivo tanto che la situazione lungo la dorsale appenninica era giudicata “una calamità economica”, ora, nel giro di qualche settimane, qualcosa è cambiato con l'arrivo del ciclone polare. Cosa sta accendendo? Ecco le ultime news in merito.

Francia alle prese con la bufera di neve in Borgogna: le news

Il ciclone polare che sta colpendo anche l'Italia, soprattutto nelle regioni del Nord, ha causato una forte ondata di maltempo anche in Francia portando copiose nevicate soprattutto nella zona della Borgogna. Sui social sono diventate virali le immagini riguardanti la bufera che ha colpito il comprensorio di Crêt Monniot.

❄️📍 [#EnDirect] 🔹Fortes chutes de neige sur les plateaux et flocons jusqu’en plaine ce mardi après-midi en #FrancheComté ! L’ambiance est (enfin) hivernale à la Station de Metabief dans le Doubs… #VigilanceOrange #Jura pic.twitter.com/tsYMC0uHqa — Météo Franc-Comtoise (@Meteo_FC_) January 17, 2023

L'inverno pare proprio essere arrivato in tutta Europa. Già da lunedì 16 gennaio - grazie all'arrivo di due intense perturbazioni - vi è stato un calo delle temperature e hanno fatto capolino: pioggia, vento forte e neve. Nelle ultime ore, però, proprio in Francia le raffiche di vento hanno raggiunto addirittura i 160 km/h tanto che è stata attivata l’allerta arancione per vento forte e mareggiate oltre che per neve. Nelle stesse condizioni è anche la Spagna oltre che l'Italia.

⚠️ Blizzard américain ce matin à 1100m dans le Doubs, le ressenti est proche de -20… Certaines routes de montagne disparaissent sous les congères. Ici, le Crêt Monniot (25) !❄️ #Jura #TempeteGerard pic.twitter.com/KdJt4S8FJV — Météo Franc-Comtoise (@Meteo_FC_) January 16, 2023

Maltempo in tutta Europa: le tendenze meteo

Secondo le ultime tendenze meteo, grazie all'arrivo di due intense perturbazioni, o meglio di un vero e proprio ciclone polare, l'inverno ha iniziato a farsi sentire in tutta Europa. Diversi paesi tra il 15 e il 18 gennaio dovranno fare i conti con il maltempo o meglio con pioggia intensa e neve copiosa.

Si prevede infatti che il ciclone polare si sviluppi su:

Spagna

Francia

Gran Bretagna

Belgio

Germania

Danimarca

Norvegia

Svezia

Italia

Balcani

portando veri e propri fenomeni temporaleschi oltre che freddo e bufere di neve. Quest'ultima potrà cadere fin sulle pianure centrali europee - si attende neve anche a Parigi - ma saranno colpiti da vere e proprie bufere soprattutto i Pirenei, le Alpi, l'Appennino e i rilievi balcanici. Si stima la possibilità di accumuli localmente anche sopra al metro.