Frana in Val Venosta, Trentino Alto Adige: sfiorata la tragedia per 4 ragazzi a bordo della loro auto

Grande paura nella notte in Val Venosta, località situata in Alto Adige, dove una frana, con massi di notevoli dimensioni, è caduta intorno alle 4 del mattino sulla strada statale che collega Laces alla località di Coldrano.

Frana in Val Venosta: sfiorata la tragedia 4 ragazzi

Una tragedia sfiorata per quattro ragazzi a bordo di una vettura che proprio in quel preciso istante transitava nel punto dove è avvenuta la frana. L’abilità del conducente del veicolo ha fatto in modo che il ragazzo riuscisse a sterzare all’ultimo istante evitando così i massi precipitati sulla carreggiata. Tra i grandi massi caduti sull'asfalto uno in particolare è di circa 25-30 metri cubi.

Alto Adige, frana in Vale Venosta: nessun ferito

Werner Linser, comandante dei Vigili del Fuoco che operano proprio nella località di Laces, ha confermato che la frana non ha causato alcun ferito. La frana ha causato non pochi disagi alla viabilità. Al momento, la SS38, i sentieri e la pista ciclabile sono state chiuse. Il traffico viene deviato sulla SP90.

La possibile causa della frana

Il distacco dei massi, con ogni probabilità, è stato causato dalle intense piogge dei giorni scorsi. Sul posto sono giunti anche i geologi della Provincia di Bolzano per i rilievi del caso.