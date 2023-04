Frana ad Ardesio in provincia di Bergamo: case travolte da sassi, fango e acqua. Video

Nella mattinata di ieri, una frana ha interessato la zona della Val Seriana, ad Ardesio in provincia di Bergamo, provocando danni ingenti alle strade e alle abitazioni. Decine le famiglie rimaste isolate e diverse le abitazioni evacuate.

Bergamo: frana ad Ardesio, nella zona della Val Seriana

La frana è avvenuta intorno alle ore 6.55 di mercoledì 5 aprile, a causarla è stata la rottura di una condotta di acqua di una centrale idroelettrica. Al momento non risulterebbero persone coinvolte o disperse. Isolate le frazioni di Cerete, Pizzol e Staletti. Sul posto i vigili del fuoco, stanno lavorando da ieri per mettere in sicurezza tutta la zona interessata dalla frana.

Val Seriana, frana ad Ardesio: salta tubatura della centrale idroelettrica, fiume d'acqua e fango sul centro abitato #frana #Ardesio #localteam pic.twitter.com/skxAiYuP4b — Local Team (@localteamtv) April 5, 2023

Ardesio: il bilancio degli sfollati

In un primo momento il bilancio era di circa 15 persone sfollate e di altri 40 residenti isolati. Con il passare delle ore il bilancio è cambiato: a ieri sera erano 6 le persone evacuate e 71 i cittadini isolati. Nell’oratorio della chiesa del paese è stato allestito un primo punto di accoglienza.

Sul luogo della frana, immediati gli interventi dei geologi e dei tecnici, oltre che dei volontari della Protezione civile, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità del versante. "Sembrerebbe che l’acqua sia fuoriuscita dopo il cedimento del versante su cui poggiava il canale che franando avrebbe trascinato con sé il muro di contenimento, aprendo una breccia", ha spiegato il sindaco Yvan Caccia.

L’impianto al momento della rottura "non era in esercizio, così come non erano in corso attività sul canale", si legge in una nota di Enel Green Power. L'acqua fuoriuscita ha trasportato in paese sassi, fango e detriti.