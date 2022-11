Frana a Casamicciola, cosa è accaduto: le parole dei geologi

Cosa ha scatenato la frana a Casamicciola, cosa è accaduto a Ischia? A parlare, mentre i soccorritori continuano a scavare, sono i geologi che sottolineano come dal monte Epomeo il terreno abbia ceduto e la valanga di fango sia scesa fino al mare sradicando parte della vegetazione e travolgendo qualsiasi cosa trovasse nel suo percorso.

Cosa è accaduto a Casamicciola? Cosa ha scatenato la frana?

Cosa ha scatenato la frana a Casamicciola? Per gli esperti è in primis bene sottolineare come l'isola di Ischia sia, così come gran parte del territorio italiano, soggetta a eventi franosi. A scatenare la frana è stato, però, il fortissimo maltempo che si è abbattuto sull'isola del golfo di Napoli. Il grosso nubifragio, che ha riversato a terra, in un'ora, tantissima pioggia, ha provocato frane e allagamenti.

🔴 #Ischia #nubifragio, ricognizione dei droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei #vigilidelfuoco sulla frana nella zona alta di Casamicciola alle pendici del Monte Epomeo [#26novembre 21:45] pic.twitter.com/ZluE2kwUWg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2022

In una recente intervista il geologo Francesco Peduto, ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha sottolineato come il terreno di origine vulcanica abbia ceduto dopo le intense piogge. Cosa significa tutto ciò e perché è importante sottolineare l'origine del terreno? Ebbene a detta del dottor Peduto l'isola di Ischia è ricoperta in gran parte da uno strato superficiale di materiale vulcanico poco consolidato. Questo materiale, quando piove tanto così come è accaduto nelle ultime ore, può franare. L'esperto ha oltretutto sottolineato che siamo in un Paese la cui geologia e geomorfologia necessitano di azioni preventive.

🔴#EMSR643



Piogge eccezionali hanno flagellato #Ischia🇮🇹 e almeno una persona ha perso la vita



Il nostro #RapidMappingTeam è stato attivato dalla @DPCgov per monitorare le conseguenze della #frana che ha devastato #Casamicciola



Aggiornamenti 🔜https://t.co/2NFDWoeasy pic.twitter.com/tfuq41uPm0 — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) November 26, 2022

Andrea Billi, geologo dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, intervistato da La Stampa, ha sottolineato: "Ischia è troppo abitata e scoscesa, i fiumi di fango possono travolgere tutto". Lo specialista in geologia ha poi aggiunto che una parte di colpa ce l'ha anche l'uomo: "Ischia è un centro fortemente colonizzato dall’uomo, ciò significa che abbiamo portato via spazio al territorio per far sfogare la natura".

Frana Casamicciola: i dati raccolti dall'INGV

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV ha fatto sapere che: "a partire dalle ore 4.00 e fino alle ore 6.00 è stato registrato un segnale associato ad eventi franosi che hanno interessato il territorio del comune di Casamicciola. Il dato è stato poi confermato dallo spettrogramma derivante dall’analisi del segnale sismico registrato alla stazione ICVJ".