Le foto della porta su Marte: ecco cosa ha fotografato Curiosity

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Uno spazio rettangolare, che ricorda molto da vicino una porta scavata nella roccia: la serie di immagini catturate dal rover Curiosity sul pianeta Marte hanno acceso la fantasia degli appassionati dello spazio e dei sognatori di forme di vita extraterrestri. Ma si tratta, appunto, di sogni e fantasie: le foto infatti non raffigurano altro che una spaccatura nella roccia dalla forma curiosa.

Le foto della porta su Marte

La porta su Marte infatti sarebbe il frutto di “normali processi geologici”, ha spiegato il professor Sanjeev Gupta dell’Imperial College di Londra al Daily Telegraph. La porta infatti è una frattura tra le rocce, simile a quelle esistenti sia su Marte che sulla Terra, e che potrebbe essersi formata in qualunque momento negli ultimi milioni di anni. “Non c’è niente di strano in quelle immagini, sono solo naturali processi geologici”, ha aggiunto il professor Gupta, che ha lavorato alla missione di Curiosity per la Nasa. I cacciatori di vita aliena, insomma, dovranno cercare ancora.