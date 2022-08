Formiche meglio dei pesticidi, uno studio rivela l'azione anti parassiti green e i benefici per l'agricoltura

Eliminare i pesticidi non è solo utile all'ambiente, ma è anche possibile sostituendoli con un alleato 100% naturale e addirittura più efficace: le formiche. Ecco la soluzione green proposta dalla scienza.

Addio ai pesticidi, le formiche sono più efficaci

Siccità e rincari energetici hanno messo in ginocchio il settore dell'agricoltura, già di per sé non particolarmente sorridente. Diventa dunque ancor più fondamentale difendere e proteggere i propri raccolti da ogni sorta di insidia o pericolo, soprattutto dall'annoso problema dei parassiti. La loro azione rischia di mandare a monte quintali e quintali di frutta e verdura, vanificando mesi di lavoro; per questo motivo, da anni, gli agricoltori fanno ricorso a pesticidi chimici che uccidano i parassiti e preservino la salute delle piante.

Ma il rovescio della medaglia prevede che questi agenti chimici, alla lunga, risultino dannosi per l'uomo e per l'ambiente. Si stanno cercando infatti soluzioni alternative ugualmente valide ma con un minore impatto e finalmente pare che la svolta sia arrivata, e dire che era proprio sotto gli occhi di tutti: le formiche.

Uno studio pubblicato in Proceedings of Royal Society B ha svelato la validità di questi laboriosi insetti come efficaci alleati nella difesa dei raccolti. Alcuni ricercatori brasiliani hanno preso in esame 17 colture di diversa natura, dagli agrumi alle mele, dai fagioli di soia al mango, valutando il rapporto tra le piante e 26 specie diverse di formiche, per lo più arboree. Si è dunque notato il comportamento delle formiche con tutto l'insieme della pianta, comprese le 30 specie di parassiti presenti.

Il risultato è molto interessante, poiché è emerso che le formiche vedono i parassiti come prede e dunque hanno cominciato a dar loro la caccia, fenomeno che in alcuni casi le rende ancor più efficaci dei pesticidi chimici. Incrociando poi i dati di 52 studi diversi e confrontandoli fra loro, si è notato come formiche diverse diano la caccia a parassiti diversi e dunque maggiore sarà la varietà di formiche presenti, superiore sarà la quantità di parassiti eliminati.

Nonostante la scoperta molto positiva e incoraggiante, alcuni esperti preferiscono smorzare l'entusiasmo invitando alla cautela: è vero, le formiche sono efficaci, ma da sole rappresentano la metà della biomassa di tutti gli insetti del mondo. Se si consentisse loro di proliferare deliberatamente e di collocarle in modo arbitrario nei pressi di ogni cultura, si correrebbe il rischio che diventino esse stesse infestanti. D'altronde non sarebbe il primo caso in cui la soluzione a un problema diventi poi a sua volta un problema, per cui agire in modo cauto e razionale è più che opportuno. Ad ogni modo gli scienziati ne sono consapevoli e assicurano che questo studio è solo il primo passo verso una soluzione green alternativa ai pesticidi, una soluzione che non può più attendere considerando l'impatto negativo che gli attuali strumenti stanno avendo sul nostro pianeta.