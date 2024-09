Foliage 2024: ecco dove ammirare questo magico spettacolo naturale

Tra poco inizierà la magia del foliage 2024. Non appena le foglie degli alberi inizieranno a diventare gialle, arancioni e rosse, ma soprattutto a cadere, si potranno ammirare paesaggi ricchi di colori autunnali ma soprattutto foglie volteggiano nel cielo e lo rendono ancor più ricco di colori. Ecco pertanto alcuni consigli utili per ammirare questo particolare momento dell'anno in cui Madre Natura offre uno spettacolo naturale davvero magico e affascinante.

Foliage 2024: le mete più gettonate per ammirare le foglie che cadono

Il momento del foliage 2024 si sta avvicinando a passi da gigante. Il magnifico spettacolo che ci offre la natura, o meglio che ci offrono gli alberi caducifoglie potrà essere ammirato nelle prossime settimane in diverse parti d'Italia. Non occorre percorrere tanti chilometri per rimanere affascinati. È possibile, infatti, ammirare le foglie che cambiano colore e cadono anche nel parco vicino a casa, ma ci sono alcune località che rendono questo evento ancor più suggestivo e degno di essere ammirato. Dove andare dunque?

In primis si possono prenotare viaggi a bordo di treni storici. Il primo che si può prendere in considerazione potrebbe essere quello che porterà ad ammirare panorami naturali come quelli del Piemonte e della Svizzera. Dal 12 ottobre al 17 novembre 2024, infatti, per la Vigezzina-Centovalli, correrà il Treno del Foliage. La zona offre oltretutto diversi posti da visitare e numerosi eventi autunnali.

Altra possibilità di ammirare il foliage 2024 viaggiando in treno? Prendendo il treno della Transiberiana italiana. Da Sulmona a Roccaraso. Immergersi nella natura sarà davvero bello e divertente.

Altre mete? Ci sono posti dove ammirare il foliage 2024 che abbracciano tutta l'Italia, da Nord a Sud, da Est a Ovest. Dalla faggeta del monte Cimino nel Lazio, ai colli piacentini in Emilia Romagna, dall'Oasi del WWF in Molise, fino al parco di Monza in Lombardia.

I colori dell'autunno e della natura: dal Piemonte alla Toscana

Se parliamo di ammirare i colori autunnali, i colori della natura, non possiamo che prendere soprattutto in considerazione le zone del Piemonte e della Toscana, mete gettonate per ammirare il foliage.

Le zone delle Langhe, del Roero e del Monferrato, in Piemonte, sono l'ideale per trascorrere un fine settimana immersi nella natura ad ammirare i colori del panorama. Nel frattempo, tra castagne e uva, si può imparare anche qualcosa sulla produzione di alcuni dei vini più importanti della penisola andando a visitare i luoghi dove le bottiglie più pregiate e famose prendono vita. In questi posti, infine, a rendere tutto ancora più magico ci pensano i meravigliosi castelli da visitare tra cui: Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba, Falletti di Barolo e per finire anche il castello di Magliano Alfieri.

Per ammirare il fogliage 2024 in Toscana si può andare presso i Monti della Garfagnana e raggiungere la Fortezza delle Verrucole che è considerata il punto panoramico più suggestivo che possa esserci.