Filippine, le inondazioni provocano: morti, dispersi e migliaia di evacuati a Natale | Video

Situazione drammatica nelle Filippine. A causa delle inondazioni vi sono: morti, dispersi e migliaia di evacuati, proprio a Natale. Ecco le ultime notizie e le immagini di quanto è accaduto nelle ultime ore per via di eventi climatici che si sono presentati con una forza maggiore rispetto a quanto previsto.

Filippine: il dramma a Natale a causa delle inondazioni

Il forte maltempo che ha colpito le Filippine ha causato un vero e proprio dramma, proprio per Natale. Ben 46 mila persone sono state costrette, nel giorno Santo, ad abbandonare le loro cose e a evacuare dalle loro abitazioni per mettersi in salvo. A fornire tale dato è stata la Protezione Civile che ha poi aggiunto la presenza, per ora, - ma il bilancio è destinato ad ulteriori aggiornamenti - di ben 8 morti e 19 dispersi a causa delle violenti piogge che hanno colpito il Paese.

Dati confermati anche dalla Guardia Costiera che ha inoltre reso noto di avere salvato decine e decide di persone nelle città di Ozamiz e di Clarin. In diverse immagini che circolano in rete si vedono ad esempio i suoi soccorritori vestiti di arancione che cullano i bambini strappati dalle case durante la notte mentre viaggiano in acque profonde fino alla cintola per portarli in salvo.

Negli ultimi giorni, infatti, la presenza di violente piogge, seppur stagionali, ma davvero più intense del previsto, ha creato grosse inondazioni in diverse parti della regione meridionale di Mindanao. Il disastro si è però sviluppato proprio nelle ore dedicate alle celebrazioni della festa più importante della Nazione, che, come molti sanno, è a maggioranza cattolica.

Fiumi esondati: i danni nelle città

Diversi fiumi sono straripati, inondando i villaggi rurali e le autostrade. Il governatore Henry Oaminal ha sottolineato, parlando della città di Oroquieta: "Il cuore della città è stato allagato, compreso il mercato pubblico. L'elettricità è stata interrotta e non c'era segnale telefonico". Aggiungendo, infine: "Abbiamo già avuto inondazioni, ma queste sono le peggiori precipitazioni e livelli di flusso d'acqua che abbiamo mai avuto".

Le Filippine sono tra le Nazioni più vulnerabili per quanto riguarda i fenomeni legati ai cambiamenti climatici e quest'anno stanno pagando, secondo gli scienziati, il conto del riscaldamento globale.