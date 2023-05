Festa della mamma, le frasi più belle da dedicare e quando si festeggia

Arriva la festa della mamma, la giornata dedicata alla donna più importante della nostra vita: quando si festeggia quest'anno e nei prossimi anni? Ecco le frasi più belle per fare gli auguri alla vostra mamma.

Festa della mamma, le frasi più belle

Ogni anno nel mese di maggio celebriamo la Festa della Mamma, in onore delle madri e della maternità. In Italia, questa festa cade sempre la seconda domenica di maggio, il cui calendario cambia ogni anno. In passato, la Festa della Mamma veniva celebrata il 8 maggio, ma è stata successivamente resa "mobile" per permettere di celebrarla in un giorno festivo. Quest'anno dunque la festa della mamma si celebrerà domenica 14 maggio 2023.

Per aiutare a pianificare gli auguri, ecco le date future della Festa della Mamma in Italia: il 12 maggio 2024, l'11 maggio 2025, il 10 maggio 2026, il 9 maggio 2027, il 14 maggio 2028, il 13 maggio 2029, il 12 maggio 2030, l'11 maggio 2031, il 9 maggio 2032, l'8 maggio 2033, il 14 maggio 2034 e il 13 maggio 2035. Inoltre, ci sono molte frasi e dediche per gli auguri della Festa della Mamma; di seguito vi proponiamo le 10 più belle e significative che potete utilizzare per rendere ancor più speciale la festa della donna che vi ha dato la vita.

"Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro" (Principessa Diana).

"Quando guardi tua madre, stai guardando l'amore più puro che tu abbia mai conosciuto" (Mitch Albom).

"Non so come potrò restituirti anche solo la metà dell'amore che mi dai ogni giorno. Grazie mamma" (Anonimo).

"Di tutti i regali che la vita può farmi, una buona madre è il dono più bello di tutti" (Anonimo).

"Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono" (Honore de Balzac).

"Una madre non è qualcuno a cui appoggiarsi, ma qualcuno che rende non necessario appoggiarsi" (Dorothy Canfield Fisher).

"Ci sono molte meraviglie nell'universo; ma il capolavoro della creazione è il cuore di una madre" (Bersot).

"Non devo cercare qualcuno che mi ami per sempre e non mi abbandoni. Ce l'ho già. Sei tu mamma" (Anonimo).

"Dietro tutte le storie c'è sempre la storia di una madre. Perché è dalla loro storia che inizia la tua" (Mitch Albom).

"L'amore di una madre è il carburante che permette a un essere umano normale di fare l'impossibile" (Marion C. Garretty).