Etna, ancora in eruzione: spettacolo di lava ma anche disagi - Video

L’Etna è ancora una volta protagonista di una spettacolare eruzione. Il vulcano da giorni regala immagini sorprendenti grazie alla colata lavica che avanza lungo il fianco, in direzione Sud-Ovest, a ben 1.800 metri di quota. Quello appena trascorso è stato però un weekend che ha visto il vulcano preso d'assalto da migliaia di turisti con l'intento di ammirare lo spettacolare evento.

Eruzione Etna: tra spettacolo di lava e disagi

In questi giorni sull'Etna sono state intensificate anche le attività di sicurezza e il monitoraggio da parte della Protezione civile Siciliana dopo che nei giorni scorsi il New York Times ha puntato i riflettori sull'assalto da parte di turisti che non rispetterebbero le distanze di sicurezza, mettendo così a rischio la loro incolumità.

2.000 turisti nel weekend

L'evento lavico non è solo spettacolo per gli occhi di turisti ma anche causa di problemi e disagi. Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione civile Siciliana, facendo il punto della situazione ha affermato che lo scorso weekend sono state circa 2.000 le persone che hanno assistito all'eruzione dal vivo.

Cocina inoltre fa presente che molti turisti non avevano l'equipaggiamento idoneo per affrontare il percorso che porta alla colata lavica. Si tratta infatti di un percorso sterrato e non del tutto percorribile facilmente, soprattutto con la presenza di neve.

Inoltre, l'afflusso di turisti che si sono recati sull'Etna per ammirare la colata lavica ha causato problemi nelle strade di accesso anche per i mezzi di soccorso.