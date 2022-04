Vacanze estive, prezzi record per i voli verso la Sardegna: +60% rispetto al 2019

Una brutta notizia per i turisti che sognano le vacanze in Sardegna, e forse ancora peggiore per i lavoratori del settore: quest’estate i voli diretti sull’isola da Milano e da Roma arriveranno a costare il 60% in più rispetto al 2019, l’ultimo anno di vacanze senza la pandemia di Covid-19. Se si porta dietro un bagaglio da imbarcare in stiva, i prezzi raddoppiano: a rivelarlo è un’analisi condotta dal Corriere della Sera.

I rincari sulle rotte

Il quotidiano milanese ha analizzato i costi medi delle rotte coperte dalle compagnie che operano da e per la Sardegna: nella media delle sei rotte battute da Ita Airways si paga oggi per i voli di giugno il 36,4% in più di giugno 2021 e il 29,2% in più di giugno 2019. Rincari ancora maggiori invece se si vola con Volotea: nelle quattro rotte della low cost il prossimo giugno le tariffe saranno più care del 55% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e del 46,8% rispetto a giugno 2019. Con picchi del +64% (sul 2021) e +55% (sul 2019) nella rotta Linate-Olbia.

Chi è risparmiato dal rincaro

Un simile scenario ovviamente rischia non solo di dissuadere i vacanzieri dal recarsi sull’isola, ma anche di mettere in ginocchio il settore turistico già duramente provato dagli anni della pandemia di Covid-19. Ci sono però alcune categorie che, grazie alle normative vigenti, potranno godere di prezzi calmierati: i residenti nell’isola, i giovani sino ai 21 anni, gli over 70, gli studenti universitari fino al compimento del 27esimo anno di età e le persone con disabilità.