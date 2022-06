Belluno, è estate ma sembra Natale con la neve: le FOTO della grandinata

Siamo in estate ma sembra Natale con la neve, almeno in una zona d'Italia. Le foto della grandinata nel Bellunese lasciano senza parole. Oltre alla forte pioggia e al vento è stata la grandine, caduta quasi come se nevicasse in alta montagna in pieno dicembre, a essere la protagonista negli ultimi giorni. Proprio quest'ultima ha oltretutto causato ingenti danni prevalentemente a: Belluno, nella zona di Cavarzano e nei comuni di Ponte nelle Alpi e Alpago.

Grandinata nel Bellunese: i danni

Oltre l'ondata di grande caldo che sta colpendo l'Italia, in alcune zone si deve fare i conti anche con gli intensi temporali. Nel Bellunese, per esempio, pioggia battente, vento forte e copiose grandinate hanno fatto sì che il paesaggio apparisse come a Natale, ovvero tutto ricoperto da una coltre bianca fatta di grandine, che ha causato numerosi disagi e problemi.

Nelle ultime ore, infatti, si stanno contando i danni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare le strade dagli alberi abbattuti o dai vari rami, ma anche per due scoperchiamenti delle coperture di abitazioni oltre che per allagamenti di sottopassi e scantinati. Le chiamate al centralino sono state numerose e si sono contati più di 40 interventi. L'intensa grandinata che ha colpito la zona del bellunese e nello specifico quella di Cavarzano, ha provocato oltretutto l'interruzione della fornitura di energia elettrica per la caduta di alcuni rami sulla linea elettrica di bassa tensione. Per ripristinare il collegamento e riportare il tutto alla normalità ci sono volute diverse ore oltre che l'intervento di numerosi uomini.

I chicchi di grandine, di medie dimensioni, non hanno risparmiato nemmeno la zona tra Arsiè e Quero Vas. Qui i tecnici di Coldiretti sono sul territorio per la verifica dei danni ad orti coltivati a fagioli che sono risultati essere completamente distrutti nonché a terreni con coltivazioni di mais e soia che sono state gravemente danneggiate.