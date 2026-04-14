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Estate 2026: 5 viaggi in treno in Europa a partire da 70 euro

Tra aumenti dei prezzi e instabilità dei voli, il treno si conferma un'ottima scelta per l’estate 2026: ecco 5 destinazioni top facilmente raggiungibili in Europa.
Viaggi14 Aprile 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Viaggi14 Aprile 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Foto di repertorio

L’estate 2026 inizia sotto il segno dell’incertezza, soprattutto per chi desidera viaggiare: l’aumento dei costi del carburante, legato alle tensioni in Medio Oriente e al conflitto in Iran, sta rendendo i voli più cari e meno affidabili, con frequenti cambi di rotta e disagi.

Per questo sempre più persone stanno valutando alternative più stabili ed economiche. Tra queste, il treno rappresenta una soluzione pratica e sostenibile. Partendo da città come Milano, Roma e Napoli è infatti possibile raggiungere numerose mete europee senza stress. Ecco alcune destinazioni facilmente raggiungibili con il treno.

Estate 2026, 5 mete economiche in Europa raggiungibili con il treno

Viaggiare in Europa senza spendere troppo è ancora possibile, soprattutto scegliendo il treno come mezzo principale, una soluzione comoda, sostenibile e sempre più accessibile dalle principali città italiane come Milano, Roma e Napoli. Tra le mete più convenienti spicca Lubiana, piccola ma dinamica, perfetta per un weekend tra eventi estivi e natura a pochi chilometri, come il lago di Bled.

Un’altra destinazione interessante è Marsiglia, affacciata sul Mediterraneo, dove si possono alternare giornate di mare a passeggiate urbane senza i costi elevati di altre località francesi.

I treni sono comodi: da Milano bastano circa 8 ore con collegamento diretto, da Roma tra le 9 e le 10 ore, mentre da Napoli il viaggio è più lungo e può arrivare fino a 17 ore, con costi medi di circa 150, 200 e 400 euro. Per chi cerca cultura e gastronomia, Lione rappresenta una scelta equilibrata, elegante ma meno costosa rispetto a Parigi, facilmente raggiungibile in poche ore.

Spostandosi verso la Germania, Monaco di Baviera offre ampi spazi verdi, birrerie tradizionali e un accesso immediato alle Alpi, ideale anche per escursioni giornaliere. I tempi di viaggio sono di circa 7 ore da Milano, 9 da Roma e 12 da Napoli, con prezzi che partono rispettivamente da circa 70, 80 e 120 euro.

Infine, la regione della Foresta Nera, con città come Friburgo, è perfetta per chi desidera immergersi nella natura tra boschi e piccoli villaggi, mantenendo un budget contenuto.

Vacanze estive 2026, perché conviene prenotare in anticipo?

Organizzare un viaggio risparmiando richiede soprattutto tempismo: muoversi con largo anticipo, sia per i treni ad alta velocità che per i voli estivi, consente di trovare prezzi più bassi e una maggiore scelta di soluzioni, considerando che le offerte migliori si trovano spesso tra i due e i tre mesi prima della partenza.

Un altro aspetto fondamentale è la flessibilità, perché modificare anche di poco le date o gli orari può fare una grande differenza sul costo finale e permette di individuare alternative più convenienti.

È utile anche controllare costantemente l’andamento delle tariffe, attivando avvisi che segnalano eventuali ribassi e aiutano a prenotare nel momento più favorevole. Quando possibile, conviene inoltre prendere in considerazione i periodi di media stagione, come tarda primavera o inizio autunno, in cui il clima resta piacevole ma i prezzi sono generalmente più contenuti rispetto ai mesi estivi.

Infine, confrontare diversi mezzi di trasporto, come treno, autobus e aereo, aiuta a scegliere l’opzione più adatta in base al tempo a disposizione e al budget, rendendo il viaggio più efficiente e conveniente.

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Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile ore 16:35

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