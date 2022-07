Maxi incendio in California: centinaia di persone sono state evacuate | VIDEO

Immagine di repertorio

La California brucia ancora. Nel giorno del 4 luglio, festa dell'Indipendenza, l'incendio Electra è scoppiato a est della capitale Sacramento, nella Sierra Nevada della contea di Gold, propagandosi a macchia d'olio su una superficie di più di 15 chilometri quadrati. Tantissime le persone in fuga e le case evacuate.

Incendio Electra: tanta paura a Sacramento in California

Electra fire: si chiama così l'incendio scoppiato in California il 4 luglio scorso che ha costretto centinaia di persone a lasciare le proprie case. Nel giorno dell'Indipendence Day un incendio è scoppiato a est della capitale Sacramento, nella Sierra Nevada della contea di Gold. Le fiamme divampate forse per i fuochi d'artificio o per un barbecue si sono propagate nella notte tra il 4 e il 5 luglio estendendosi per oltre 15 chilometri quadrati. Electra Fire è raddoppiato nel giro di 24h nell'aerea di Sacramento complice la presenza di vegetazione secca e terreno ripido.

From night 1 of the #electrafire. Full video on my YT channel. pic.twitter.com/vWcDEe7bLp — osv_321 (@osv_321) July 6, 2022

I funzionari del dipartimento forestale e protezione antincendio della California hanno riscontrato che Electra Fire sia scoppiato durante i festeggiamenti del 4 luglio per fuochi d’artificio o semplicemente per i barbecue sul prato. La diffusione dell'incendio ha costretto centinaia di persone ad evacuare dalla proprie case, ma a rischio ci sono anche le infrastrutture energetiche.

Incendio in California: Electra Fire fa scappare centinaia di americani

Le fiamme divampate dell'incendio Electra Fire hanno spaventato centinaia di americani che si sono dati alla fuga lasciando le proprie case. Stando a quanto raccontato dal The Guardian un gruppo di persone erano a Vox Beach a festeggiare il 4 luglio quando è scoppiato l'incendio. Per fortuna sono riuscite a mettersi in salvo presso la Pacific Gas & Electric Co. Gary Redman, sceriffo del paese di Amador, ha raccontato che 500 persone hanno ricevuto avvisi o ordini di evacuazione nella contea di Amador, mentre circa 300 nella contea di Calaveras.

From earlier tonight at the #ElectraFire in Mokelumne Hill, in Calaveras County, Calif., on Monday, Jul. 04, 2022. @sfchronicle pic.twitter.com/icXdk706de — Ethan Swope (@EthanSwopePhoto) July 5, 2022

La California è da sempre a rischio incendi. Durante i mesi estivi la situazione peggiora a causa del grande caldo che, unito alla siccità e alla vegetazione secca della zona, diventano fattori scatenanti il fenomeno dei roghi. Basti pensare che Us drought monitor ha sottolineato che il 60% del territorio dello stato della California è classificato in condizioni di siccità estrema. L'Electra Fire è divampato a distanza di pochi mesi dall'incendio scoppiato lo scorso maggio nella contea di Orange, nel sud della California. In questo caso le fiamme hanno bruciato 80 ettari di vegetazione e bruciato 20 ville nella zona residenziale chiamata laguna Niguel, a circa 80 chilometri a sud di Los Angeles.