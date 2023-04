Eclissi solare ibrida in arrivo: quando osservare questo raro evento che rivedremo solo nel 2031?

Una eclissi solare ibrida si appresta a mostrarsi in tutto il suo splendore. Quando? Cosa potremo fare noi? Siccome non siamo tra i fortunati che vedranno l'evento epocale live, ad occhio nudo, potremo comunque sintonizzarci sui siti che lo mostreranno su internet e osservare foto e video pubblicati dai più fortunati.

Eclissi solare ibrida: che cos'è e quando si verificherà?

Che cos'è un'eclissi solare ibrida e quando si verifica? Si tratta di una eclissi causata del fatto che la Terra è curva e l’ombra della Luna ha diverse caratteristiche. Si verifica quando la Luna è il più lontano possibile dalla Terra, anche se l’ombra incontra la superficie della Terra. In generale per definire la sua particolarità possiamo parlare di un raro tipo di eclissi che cambia divenendo o anulare o totale e viceversa a seconda del suo percorso.

Quando si verificherà quest'anno? Secondo il calendario pare proprio che avremo una eclissi solare ibrida il prossimo 20 aprile si verificherà questo raro evento cosmico.

Come si potrà riconoscerla? Come dicevamo le eclissi solari ibride possono essere totali e anulari e si riconoscono perché l’ombra della Luna si muove sulla Terra e in alcuni punti la Luna oscura completamente il Sole, mentre in altri è visibile un anello di luce.

Da dove sarà visibile? Solo in alcuni territori bagnati dall’Oceano Indiano e in quelli situati nel Pacifico. Ovvero? Tra di essi ci sono l’Australia occidentale, Timor Est e l’Indonesia orientale. In che orario? Lo spettacolo prenderà il via a partire dall'1.36 e terminerà alle 06.59. Ora per ora i fortunati potranno vedere:

fase parziale dell'eclissi inizia alle 01.36

fase completa - totale - anulare - alle 02.37

fase massima alle 04.17

fase completa alle 05.56

Quando si verificherà la prossima eclissi solare ibrida?

Premettendo che le eclissi solari ibride si verificano circa una volta ogni dieci anni e che sono state solo 3,1% di tutte le eclissi solari che si sono verificate, potremo osservare la prossima nel novembre del 2031 o addirittura solo il 23 marzo 2164.