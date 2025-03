Eclissi di Sole visibile anche in Italia: ecco la data

Il mondo astronomico è in fermento per l'attesissima eclissi di sole di marzo. Sebbene non si tratti di un eclissi solare totale, studiosi e appassionati non vedono l'ora di ammirare la nostra stella parzialmente oscurata. Ecco tutti i dettagli.

Eclissi solare visibile dall'Italia, quando?

L'attesa per l'eclissi di Sole è davvero altissima, e ormai manca davvero poco. Il momento in cui la Luna si interporrà tra la nostra Stella e la Terra si verificherà, infatti, il prossimo 29 marzo 2025.

Sebbene si tratti di un eclissi parziale di Sole, la stella non apparirà offuscata con le stesse percentuali in tutto il Paese. A essere più fortunati saranno gli osservatori del Nord, e in particolare gli abitanti di Aosta che potranno beneficiare di un oscuramento del disco solare del 24%. Via via che scendiamo lungo lo Stivale la percentuale di offuscamento si riduce, fino ad arrivare a Napoli, dove la Stella mostrerà solo il 2% di superficie coperta.

Durata dell'eclissi parziale di Sole

Così come accadrà per la percentuale di disco solare oscurata, anche la durata dell'eclissi sarà diversa da zona a zona. Ancora una volta saranno gli osservatori del Nord ad avere maggior fortuna. A Torino l'eclissi inizierà alle 11.17, e raggiungerà l'apice alle 12.02 per poi terminare alle 12.47, mentre gli osservatori romani potranno ammirare il Sole "morsicato" dalle 11.35 alle 12.31, con fase clou intorno a mezzogiorno.

Ad Aosta per una manciata di minuti potranno addirittura assistere all'affievolimento delle luce solare, mentre in Sicilia il fenomeno sarà praticamente invisibile.

Come osservare l'eclissi solare in sicurezza

Se per le diverse regioni d'Italia si prospetta un evento diverso per entità e durata, per tutti gli skywatcher che vogliono dedicarsi all'osservazione dell'eclissi solare vi sono semplici regole da rispettare.

Puntare lo sguardo sulla nostra stella senza aver predisposto particolari protezioni per gli occhi può causare disturbi anche permanente al bulbo oculare. Ecco perché è raccomandato munirsi di appositi occhiali per eclissi o filtri solari, capaci di bloccare i raggi UV dannosi prima che questi possano raggiungere l'occhio. In alternativa è anche possibile utilizzare dei comuni occhiali da saldatore che offrano almeno un grado 14 di protezione.

Quando sarà la prossima eclissi di Sole?

Dopo l'eclissi di Sole del 29 marzo, dovremmo attendere fino al 12 agosto 2026 per assistere a un nuovo oscuramento della nostra stella. Anche in quel caso il fenomeno sarà visibile solo parzialmente dall'Italia, sebbene le regioni del Nord potranno contare su un oscuramento della Stella del 90%. In Spagna si potrà assistere invece dal vivo a un'eclissi di Sole totale.

Il 2 agosto 2027 invece assisteremo a un evento eccezionale per il nostro Paese. A Lampedusa l’eclissi di Sole sarà totale, mentre nel resto dell’Italia si presenterà con oscuramenti variabili a seconda della località di osservazione.