Eclissi anulare di Sole, tra pochi giorni arriva l'anello di fuoco

Una straordinaria eclissi di Sole - che "accenderà" per qualche minuto un anello di fuoco in cielo - ci attende tra pochi giorni. Si tratterà di un evento imperdibile, che sebbene non visibile in Italia potremmo seguire in diretta streaming Nasa e non solo.

Eclissi di Sole, uno spettacolo imperdibile

L'eclissi anulare di Sole è pronta a stupire con la sua bellezza tutti coloro che avranno la fortuna di poterla osservare dal vivo. L’evento - ribattezzato "Great American Eclipse" ovvero Grande Eclisse Americana - interesserà quasi esclusivamente il continente americano. La totalità "assoluta" sarà però osservabile soltanto dallo 0.41% della popolazione mondiale, e interesserà diverse zone disabitate.

Ricordiamo che un'eclissi anulare di Sole si verifica quando la nostra stella si trova perfettamente allineata con Luna e Terra in quest'ordine, ma non solo. A rendere l'eclissi anulare un fenomeno rarissimo contribuisce il fatto che la Luna deve trovarsi all'apogeo, ovvero nel punto più lontano della sua orbita da noi. In questo caso il cono d'ombra non giunge fino a noi, e si proietta invece nella parte centrale del Sole, creando una sorta di "anello di fuoco".

Tutto questo avverrà il prossimo 14 ottobre. L'eclissi parziale inizierà alle ore 15.03 UTC (17.03 ora italiana), per poi proseguire fino a diventare anulare alle 18.10 ora italiana. Il massimo dell'eclissi anulare di Sole sarà raggiunto alle 19.59, dopodiché la nostra stella tornerà gradualmente a riassumere il suo solito aspetto. Alle 22.55 sarà tutto finito, ma l'evento lascerà - in chi lo avrà potuto osservare - la sensazione di aver appena assistito a uno spettacolo davvero unico.

Eclissi solare anulare non visibile in Italia

Come anticipato la prossima eclissi anulare di Sole non sarà visibile dal nostro Paese. L'evento dal vivo sarà osservabile lungo una stretta fascia che attraversa gli Stati Uniti - dall’Oregon al Texas - dalla penisola messicana dello Yucatán, da parte del Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. Nelle altre regioni d'America - dall’Alaska all’Argentina - sarà visibile un’eclissi parziale di Sole.

In tutta Europa invece non sarà possibile ammirare lo spettacolo, che avrà luogo quando il Sole si troverà sotto l'orizzonte. Dovremmo quindi rassegnarci a rinunciare allo spettacolo? Fortunatamente no, perché potremmo contare su due possibilità per seguire l'evento in diretta streaming.

Eclissi anulare di Sole, dove vedere la diretta streaming

Sono ben due le possibilità offerte per assistere all'evento in diretta streaming.

Il primo viene offerto dalla Nasa, che propone la visione in streaming dell'evento "The Ring of Fire: 2023 Anular Solar Eclipse" collegandosi il 14 ottobre alle 17.30.

L'altra possibilità è offerta dal sito Virtual Telescope Projects, che consente di seguire l'intero evento con un collegamento che inizierà il 14 ottobre alle 16.30.

Le occasioni per ammirare la nostra stella trasformarsi in un "anello di fuoco" quindi non mancano, e anche se dovremmo accontentarci di seguire l'evento in diretta streaming siamo sicuri che saprà regalare a ognuno di voi grandi emozioni.