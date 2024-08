Doppia pioggia di stelle cadenti attesa stanotte: tutti pronti con i desideri?

Saranno ben due le piogge di meteore che stanotte "infiammeranno" il cielo, una delle quali si preannuncia davvero spettacolare, mostrando spesso stelle cadenti più brillanti delle Perseidi. Ecco come non perdersi il doppio spettacolo celeste.

Notte di stelle cadenti, due sciami raggiungo il picco

Il cielo estivo ci regala spesso spettacolari piogge di stelle cadenti, ma quello di stasera sarà uno spettacolo particolare. Sono infatti attese al picco sia le alfa che le Theta Aurigidi. Le prime sono note per regalare meteore più luminose delle mitiche Lacrime di San Lorenzo, pur offrendo uno ZHR decisamente inferiore. Gli appassionati di fenomeni celesti potranno anche contare sull'assenza del disturbo lunare, visto che il nostro satellite - dopo il plenilunio del 19 agosto - si mostrerà come una mezzaluna calante con una luminosità del 6,9%.

Tutti pronti per questa romantica notte alla quale potremmo affidare tanti desideri? Scopriamo qualcosa di più sui due sciami che stasera saranno protagonisti del firmamento.

Le alfa Aurigidi "sfrecciano" in cielo

Uno dei due sciami meteorici che stanotte raggiungeranno il picco è quello delle alfa Aurigidi. Come fanno sapere dall'Uai queste meteore sono probabilmente originate dalla cometa a lungo periodo 1911 Kiess.

Tra le particolarità di questa corrente c'è il fatto che spesso mostra meteore brillanti e molto veloci, ancor più delle Perseidi. Entrano nell'atmosfera a una velocità di 66 km/s e generalmente mostrano fino a 6 meteore ogni ora. Non è raro però imbattersi in veri e propri outburst, come quelli osservati nel 1994 e nel 2019 quando alla loro brillantezza e velocità si aggiunge anche uno ZHR davvero considerevole.

Il radiante - ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano - sarà ben osservabile poco dopo la mezzanotte, raggiungendo la maggiore altezza a circa 50° sull'orizzonte.

Le theta Aurigidi pronte a dare spettacolo

Anche le theta Aurigidi produrranno stanotte il loro tasso massimo di meteore, e anche il loro radiante è situato nella costellazione dell'Auriga.

Il secondo sciame che si unirà stasera alle alfa Aurigidi sono senza dubbio meno famose delle "cugine" ma contribuiranno a rendere questa notte ancora più speciale, aumentando il numero di meteore che sarà possibile osservare. La combinazione dei due sciami rende la notte particolarmente favorevole per chi desidera immergersi nella magia del cielo notturno e magari affidare alle stelle cadenti i propri desideri.

©Stellarium - cielo del 1° settembre ore 1:00 circa

Come vedere le due piogge di stelle cadenti

Come sempre accade quando parliamo di eventi celesti, il nostro consiglio è quello di scegliere luoghi bui e lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Dopo aver atteso qualche minuto, per dare modo agli occhi di abituarsi all'oscurità, alzare lo sguardo verso il firmamento in direzione Nord-Est.

Il momento migliore per l'osservazione è quello che va dalla mezzanotte alle 2:00 quando il radiante dei due gruppi di meteore apparirà ben alto nel cielo.