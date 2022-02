Doppio sciopero in arrivo: metro, bus, tram e treni a rischio. Ecco dove e quando

Doppia agitazione nel giro di dieci giorni a Milano e in tutto il territorio nazionale. I pendolari rischiano di trovarsi a fare i conti con due giorni di caos nel trasporto pubblico, con metro, bus, tram e treni a rischio. Vediamo la situazione e le date previste dallo sciopero.

Sciopero trasporti pubblici a Milano, due giorni di disagio per i pendolari

Sono previsti ben due giorni di sciopero dei trasporti pubblici a Milano e nel resto d'Italia, che potrebbero creare forti disagi ai pendolari. La prima data cerchiata di rosso sul calendario è quella del 15 febbraio, quando l'agitazione interesserà tutti i settori del trasporto pubblico e privato dei sindacati Sol Cobas e Fisl.

L'altra giornata nera del trasporto pubblico è prevista dieci giorni dopo, il 25 febbraio, quando la mobilitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Fast Confsal segnerà il secondo stop nel giro di dieci giorni.

Sciopero del 15 febbraio, modalità e motivazioni

Lo sciopero del 15 febbraio, indetto dai Sol Cobas e da Fisi, interesserà l'intero territorio nazionale. I dipendenti delle società di trasporto pubblico locale, compresi i dipendenti di Trenord, potranno incrociare le braccia per l'intero turno, mentre i ferrovieri potranno decidere di fermarsi "a rotazione" anche il giorno successivo.

Nel capoluogo meneghino i Sol Cobas hanno organizzato anche una manifestazione in Piazzale Loreto alle 10,30. Le motivazioni della protesta si possono leggere in una nota che punta il dito contro "la criminale gestione istituzionale della cosiddetta pandemia Covid-19, che sta facendo emergere la vera natura di classe dello stato di emergenza permanente decretato dal Governo Draghi con l’appoggio di un Parlamento ormai completamente appiattito alle sue direttive".

Le motivazioni dell'agitazione del 15 febbraio nel j'accuse dei Cobas:

"decine di aziende dichiarano lo stato di crisi, nonostante fatturati in crescita, producendo decine di migliaia di licenziamenti. Forti aumenti di bollette, carburanti e beni di consumo basilari. Distruzione dei sevizi pubblici essenziali, sanità, scuola, trasporti, al fine di privatizzarli. Precarizzazione selvaggia dei contratti di lavoro che continuano a produrre miseria e morti sul lavoro. In un simile contesto di guerra in quanto lavoratori, non abbiamo altra scelta se non quella di organizzarci e di lottare. Lottare per resistere, per impedire ai padroni di ricacciarci indietro e di costringerci ad un futuro di miseria e di stenti. Lottare per favorire un'alternativa politica ad un sistema economico e sociale che non ha più nulla a che vedere con la salvaguardia della vita e del benessere delle persone e che non ha più alcuna possibilità di essere migliorato dal suo interno, che non ha più alcun futuro".

Sciopero del 25 febbraio Cgil, Cisl e Uil, trasporto pubblico nazionale a rischio

Stando a quanto riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda giornata di agitazione prevede lo sciopero nazionale del personale addetto al settore del trasporto pubblico locale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Fast Confsal.

Lo stop interesserà metro, bus e tram (l'agitazione non riguarderà anche i dipendenti di Trenord) e l'agitazione durerà 24 ore. Dovrebbero essere comunque previste in entrambe le giornate di sciopero le solite fasce di garanzia.