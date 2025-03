Dove ammirare la fioritura dei ciliegi in Italia come con l’hanami in Giappone

È tempo di primavera, la stagione che più di tutte ci regala colori e profumi grazie alle tante fioriture che in questo periodo dell'anno la fanno da protagoniste. Tra le più affascinanti, c'è senza ombra di dubbio la ormai celebre fioritura dei ciliegi. In Giappone, l’hanami, antica tradizione di godere della bellezza dei ciliegi in fiore, è un dei momenti più attesi dell'anno. Si può fare, e si fa da tempo, anche in Italia.

Quando fioriscono i ciliegi in Italia e dove vedere la fioritura?

La celebre stagione della fioritura dei ciliegi in Italia va indicativamente dalla metà del mese di marzo fino alla metà del mese di aprile, con ovviamente le dovute variazioni legate al clima che caratterizza quel determinato periodo.

In alcune zone italiane più miti, come quelle del Meridione, i primi fiori di ciliegio possono sbocciare già durante il mese di marzo, mentre al Nord, come ad esempio a Milano, il picco della fioritura arriva spesso ad inizio aprile, anche se quest'anno nel capoluogo lombardo già si è visto spuntare qualche piccolo fiorellino rosa.

Dove ammirare la fioritura dei ciliegi in Italia

Quella della fioritura dei ciliegi è uno dei fenomeni naturali tra i più attesi della primavera. Piccoli fiori rosa che affascinano tutto il mondo ogni anno. Per ammirare la fioritura dei ciliegi dunque non è necessario partire con un volo per il Giappone, dove l’hanami, antica tradizione di osservare i ciliegi in fiore, la fa da protagonista in questo periodo. Anche l'Italia offre diversi luoghi in cui ammirare i ciliegi in fiore. Ecco di seguito una selezione: