Dormire poco e male aumenta il rischio di ingrassare dopo una dieta

Dormire poco o male potrebbe mettere a rischio la perdita di peso ottenuta grazie alla dieta: a dirlo è una nuova ricerca condotta dall’Università di Copenhagen, secondo cui una qualità del riposo più alta si associa a maggiore facilità nel mantenere il peso corporeo sotto controllo. A riportarlo è il Guardian. Insomma, se qualcuno sta pensando di tirar via qualche chilo prima dell'estate, c'è da tenere presente anche questo fattore.

I rischi del dormire poco

È già noto da precedenti studi che dormire troppo poco, oppure male, aumenta il rischio di soffrire di pressione alta, colesterolo alto e di aumentare l’accumulo di grassi nelle arterie. Inoltre la mancanza di sonno è stata collegata anche con il rischio di soffrire di diabete, di infiammazioni e disturbi al cuore. A questi problemi si aggiunge adesso una maggiore difficoltà nel mantenere il peso corporeo sotto controllo dopo aver buttato giù qualche chilo.

La ricerca danese

I ricercatori hanno osservato 195 adulti affetti da obesità, che avevano perso il 12% del loro peso corporeo dopo una severa dieta. Sono poi stati monitorati per un anno: quelli che dormivano in media meno di sei ore per notte hanno registrato un aumento del peso corporeo superiore di 1,3 punti rispetto a quelli che invece riposavano per più di sei ore. E una simile differenza si è registrata anche tra coloro che dormivano male rispetto a quelli che dormivano bene.

L’importanza del dormire abbastanza

Lo studio mette quindi in evidenza ancora una volta l’importanza di dormire un numero sufficiente di ore la notte. “Il fatto che il sonno e la sua qualità siano così collegati al mantenimento della perdita di peso corporeo è importante, perché molte persone non dormono il numero di ore sufficienti ad avere una salute ottimale”, ha detto il professor Signe Torekov dell’Univesità di Copenhagen.