Delfini giocano e si inseguono: le immagini spettacolari. VIDEO

Un vasto gruppo di delfini, che gioca allegramente al largo della costa della Florida: sono queste le straordinarie immagini catturare da un fotografo amatoriale grazie a un drone. Nel video si vedono in tutto circa 50 delfini che si divertono poco lontano dalla costa di Jupiter, negli Stati Uniti. Paul Dabil, l’autore del filmato, ha raccontato: “Stavo usando il drone alla ricerca di vita marina, sono stato fortunato a imbattermi nel gruppo. Li ho filmati per circa 30 minuti”.

Gli avvistamenti dei delfini in Florida

Il delfino tursiope non è certo una novità nelle acque della Florida, dove questi cetacei sono soliti avventurarsi fino a poche miglia dalla costa. Di solito, però, si muovono in gruppi molto più piccoli. “Questo avvistamento è stato speciale proprio per il grande numero di delfini presenti”, ha confermato l’autore del video. Nelle immagini si vedono alcuni degli esemplari più giovani che giocano con delle alghe, apparentemente divertendosi molto.

Delfini, amici per la vita

I delfini sono considerati animali piuttosto giocosi, e non è raro vederli divertirsi insieme e perfino inseguirsi in acqua. Una fondazione locale, la Taras Oceanographic Foundation, si è occupata dello studio di questi cetacei negli ultimi vent’anni: secondo le loro ricerche, alcuni di questi delfini hanno creato delle vere e proprie amicizie che durano da tutta la loro vita.