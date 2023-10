Decorazioni autunnali con le zucche: come dare sfogo alla propria creatività

Come dare sfogo alla propria creatività e creare bellissime decorazioni autunnali con le zucche? Ecco alcuni consigli utili per utilizzare gli ortaggi di stagione e rendere, a seconda delle occasioni, la casa più bella o più spaventosa in vista dell'arrivo di Halloween. Ci sono diverse idee da utilizzare per decorare i vari ambienti dove si vive e lavora e donare all'atmosfera un sapore autunnale anche se il clima, all'esterno, porta a pensare di essere ancora in piena estate, viste le temperature.

Decorazioni autunnali con le zucche: lanterne mostruose per Halloween

Quando si pensa a decorazioni autunnali con le zucche si pensa in primis alle lanterne mostruose che vengono realizzare ad hoc per Halloween. Proprio durante questa festa, infatti, la zucca è grande protagonista. Nei giardini, sulle scale, sui balconi o le finestre, ma anche come centrotavola mostruoso, zucche intagliate in diversi modi, sono pronte a spaventare orde di persone mascherate per la notte più spaventosa di tutto l'anno.

Realizzare lanterne mostruose è semplicissimo. Basta svuotare le zucche, utilizzando l'interno per creare poi ricette gustose, e intagliare l'esterno a piacere. Per finire il tutto occorre mettere una bella candela all'interno così che al buoi l'intaglio mostruoso possa incutere ancora più timore.

Intagliatore professionale di #zucche per #Halloween 🎃, zucche intagliate in vita mia : 1 (questa ⚰) pic.twitter.com/WVxFJ3gxzR — Ana Regent (@R_Ana87) October 31, 2022

Zucche per decorare interni ed esterni: cosa realizzare?

Pronte a fare la differenza e a portare un tocco di calore, rendendo la casa ancor più autunnale, le zucche possono essere utilizzate in diversi modi. Quali? In primis come lanterne, ma anche come porta candele, centrotavola, fermaporte o vasi per fiori.

Tempo di #zucche! Ecco il #mood di questo venerdì! Perché in questo periodo autunnale si prestano benissimo per decorare le nostre case. E quelle bianche sono super chic!

Un sereno #weekend a tutti!#PaolaMarella #IConsiglidiPaola #decor #23ottobre pic.twitter.com/2L6q8uZa71 — paola marella (@paola_marella) October 23, 2020

Oltre alle lanterne di Halloween esistono anche le zucche intagliate per realizzare lanterne decisamente più eleganti e raffinate che possono abbellire le scale o il giardino attorno a casa, ma anche le scale interne o l'ingresso. Si possono intagliare: cerchietti, stelle, strisce, figure geometriche oltre che bellissimi fiori, ma occorre evitare soggetti troppo elaborati e particolareggiati se non si ha dimestichezza con l'arte dell'intaglio.

Come realizzare invece un centrotavola? Giocando con zucche di diverse forme e dimensioni, da disporre su uno specchio in verticale o in cerchio oppure da inserire in vasetti o contenitori di vetro con piccole luci.

Cos'altro si può fare con le zucche? Ci sono numerose decorazioni, ma in pochi pensano ad utilizzarle come vasi per i fiori. In fin dei conti basta svuotarle, riempirle di terra, dipingere l'esterno del colore che si preferisce e mettervi all'interno la piantina che più si ama scegliendo tra violette, roselline, margherite o ciclamini.