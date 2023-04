Ecco 8 piante da appartamento che possono vivere bene sul davanzale della finestra

Un davanzale fiorito è sicuramente il sogno di molti, e con l'arrivo della primavera cresce il desiderio di abbellire la facciata della casa con meravigliose fioriture. Per un progetto "vincente" è però indispensabile fare alcune valutazioni prima dell'acquisto di piante da appartamento che possano "vivere" bene anche sul davanzale della finestra. Ecco consigli e suggerimenti per un davanzale pronto a conquistare tutti.

Piante da appartamento sul davanzale di casa, come sceglierle

Ci hanno accompagnato durante la stagione fredda, rendendo belle e accoglienti le nostre case in inverno. Ora che sta arrivando la bella stagione però cresce il desiderio di dare un tocco di colore anche alla facciata di casa. Prima di progettare un allestimento di piante da appartamento sul davanzale della finestra ci sono però alcune considerazioni da fare. L'esposizione della zona in cui intendiamo collocare le nostre piante avrà infatti un peso determinante sulla loro capacità di prosperare e crescere rigogliose.

Oltre a misurare il davanzale e scegliere fioriere o vasi delle misure adatte, è importante infatti valutare l'esposizione del davanzale, così da garantire alle nostre piantine la giusta quantità di luce. Una finestra rivolta a sud o a est sarà abbondantemente irrorata di luce e quindi si rivelerà perfetta per ospitare alcune piante grasse, come l'Aloe Vera o i cactus. Questa esposizione potrebbe invece rivelarsi fatale per le piante frondose, che al contrario prediligono le zone ombreggiate tipiche dei davanzali rivolti a ovest. La luce diretta potrebbe infatti bruciare le foglie di piante come lo Streptocarpo.

Vuoi sapere quali sono le 8 piante da appartamento da coltivare con successo sul davanzale? Ecco l'elenco completo.

Piante succulente sul davanzale soleggiato

La base di una finestra rivolta a sud o a est sarà ideale per coltivare molte piante succulente, come l'Aloe Vera, le Crassule o le Agavi. La luce diretta del sole si rivelerà infatti preziosa per far prosperare queste piante e non sarà necessario neppure ricordarsi di annaffiarle con frequenza.

L'Aloe si rivelerà preziosa anche per il gel racchiuso nelle sue grandi foglie, un ingrediente naturale prezioso.

Davanzali soleggiati impreziositi con i cactus

Piante a crescita lenta ma sempre spettacolari, i cactus sono la soluzione perfetta per dare colore a un davanzale esposto per molte ore alla luce del sole. Dopo aver riempito i vasi o le fioriere con del composto granuloso - per assicurare ai cactus un buon drenaggio ed evitare che marciscano - bisogna disporre più piantine una accanto all'altra per creare composizioni davvero esclusive.

Alocasia sul davanzale del bagno, una scelta perfetta

La finestra del bagno è rivolta a est o a ovest? La soluzione ideale potrebbe essere una pianta di Alocasia. Originaria delle zone tropicali del sud est asiatico, l'Alocasia trova il suo habitat ottimale in zone luminose e calde, con elevati livelli di umidità. Sceglila per la finestra del tuo bagno luminoso e pieno di vapore e scopri come questa pianta dalle foglie lucide e venate saprà regalarti grandi soddisfazioni.

"Venere acchiappamosche", la pianta carnivora che cattura i fastidiosi insetti

Conosciuta come "Venere acchiappamosche" o "trappola di Venere", la Dionea muscipula è una pianta carnivora davvero spettacolare, che non si limiterà a fare bella mostra di sé sul davanzale ma ti permetterà di liberarti anche da mosche e zanzare, e goderti così la piacevole brezza estiva con le finestre aperte e senza il rischio di fastidiosi ronzii.

Perfetta da coltivare in un davanzale esposto a sud o a est, questa pianta ama il sole diretto e gli ambienti umidi, che riproducono il suo habitat naturale subtropicale.

Davanzale in pieno sole? Scegli i gerani

Un'altra interessante e decorativa soluzione per un davanzale esposto al sole diretto arriva dai gerani. Protagonisti indiscussi del giardino primaverile ed estivo, queste piante coltivate in vaso - il cui nome scientifico è Pelargonium - non sono resistenti al freddo e con l'arrivo della stagione invernale devono essere riposte in luogo riparato. Tuttavia sono piante perfette per decorare i davanzali primaverili, regalando fioriture variopinte che durano a lungo.

Streptocarpo, la pianta per il davanzale ombreggiato

Una finestra esposta a ovest potrebbe essere il sogno di chi desidera una casa piacevolmente fresca anche nei mesi estivi, senza dover tenere acceso il condizionatore 24h su 24. Tuttavia questa soluzione - sicuramente perfetta per il risparmio energetico - potrebbe a prima vista apparire poco raccomandata per un davanzale fiorito.

Tuttavia, con un po' di attenzione, potremmo avere splendide fioriture anche sui davanzali delle finestre esposte a ovest. Una pianta da prendere in considerazione - in questo caso - è lo Streptocarpo. Si tratta di una varietà originaria dei boschi sudafricani, che prospera in condizioni di scarsa illuminazione. Il suo habitat ideale è rappresentato da un davanzale esposto a luce intensa ma non diretta.

Pilea peperomiodes, la pianta da appartamento perfetta anche per il davanzale

Foglie tondeggianti e carnose, simili a delle monete, la Pilea peperomiodes è una pianta decisamente originale e facile da coltivare, anche per chi non ha uno spiccato pollice verde.

Originaria delle regioni asiatiche, questa varietà è particolarmente apprezzata per la sua straordinaria bellezza ed è conosciuta anche con il nome di "pianta missionaria". Se hai la fortuna di avere un davanzale luminoso, ma non esposto alla luce diretta del sole, la Pilea peperomiodes saprà regalarti grandi soddisfazioni. La pianta sempreverde riesce a tollerare anche livelli di luce inferiori, ma le sue foglie potrebbero tendere a scurirsi.

Monstera obliqua per il davanzale del bagno

Simile alla Monstera, ma di dimensioni più contenute e tendente a sporgere dal vaso, la Monstera obliqua condivide con la "cugina" la forma delle foglie eterofile molto grandi, di un verde lucido e intenso.

Ottima come pianta da appartamento per creare un angolo verde in salotto in inverno, questa specie può essere trasferita sul davanzale con l'arrivo delle temperature miti. Per trovarle la collocazione ideale ricorda che predilige punti luminosi, ma lontano dalla luce solare diretta, e ambienti umidi.

Piante sul davanzale della finestra, consigli utili

Hai già scelto le varietà per decorare i tuoi davanzali? Dopo aver posizionato le piante nella loro nuova sede ricordati di controllare regolarmente - per un paio di settimane - la loro "evoluzione", così da assicurarti che non mostrino eventuali segni di stress, freddo o bruciature delle foglie.