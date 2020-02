Da giovedì tornerà protagonista l'alta pressione con clima primaverile

La fase disi interromperà temporaneamente a metà della prossima settimana,, quando l’Italia verrà appena lambita dache scivolerà. Il passaggio di questo nucleo di aria più fredda determineràe un aumento dell’instabilità e del rischio di piogge al Centro-Sud. La giornata disarà variabile al Nord con annuvolamenti alternati a schiarite e con pochi fenomeni di rilievo; deboli nevicate saranno possibili sulle Alpi di confine centro-orientali, a quote di 700-900 metri. Al mattino qualche locale e breve pioggia tra. Al Centro-Sud sarà una giornata in prevalenza nuvolosa ma con pochi fenomeni confinati al versante tirrenico; nel pomeriggio invece piogge sparse e locali rovesci o temporali interesseranno il Centro, lae il nord della. In serata il maltempo si concentrerà al Sud con piogge e qualche temporale mentre migliorerà al Centro, salvo residue precipitazioni tra l’e il. Durante il passaggio di questa perturbazionerimanendo comunque confinata generalmente al di sopra dei 1000 metri. Venti di Maestrale in generale rinforzo soprattutto intorno alle Isole maggiori. Temperature in calo in tutta Italia, più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole maggiori., con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato; insisterà un po’ di freddo e un po’ di vento da nord, moderato o teso, sul medio Adriatico e al Sud. Nei giorni seguenti si rinforzerà in tutta Italiache garantirà probabilmente fino all’inizio della settimana successiva, tempo stabile, soleggiato e con temperature di nuovo ben oltre la norma. In molte regioni arriveremo a toccare e addirittura superare