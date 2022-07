Da dove escono le formiche? Come si fa a capirlo?

Formiche in casa? Per risolvere il problema bisogna capire da dove vengono, ma non è sempre così facile. Ecco alcuni trucchi per scoprire da dove escono e come eliminarle.

Come capire da dove escono le formiche

Con il caldo primaverile e poi estivo è molto comune ritrovarsi in casa delle formiche. A volte sono poche, altre sono vere e proprie colonie che invadono le nostre stanze, magari alla ricerca di una briciola di cibo che ci è inavvertitamente caduta. Così ci mobilitiamo per cercare di eliminarle e, con esse, sradicare anche il problema continuando a vivere serenamente senza insetti nella nostra abitazione. Ma è così facile eliminare le formiche? Apparentemente sì, eppure ogni sforzo è vano se non si individua la loro provenienza. Capire da dove escono le formiche è fondamentale per liberarcene ed evitare così un'invasione, ma come facciamo a trovare l'origine?

La loro presenza nella nostra casa non indica che sia lì anche il formicaio, anzi il più delle volte è proprio dall'esterno che individuano del cibo e si avvisano a vicenda per effettuare una spedizione tra le nostre mura. Studiando i loro movimenti però possiamo individuare il formicaio stesso, ad esempio se trasportano qualcosa vuol dire che stanno tornando nella loro tana. Dunque basterà seguirle e, con un po' di fortuna, avremo trovato la fonte dell'invasione.

Al tempo stesso potremmo far caso al punto preciso che usano per entrarci in casa, come la giuntura di una finestra o i battenti della porta. In entrambi i casi può essere utile spargere un po' di polverina insetticida o del bicarbonato - che non è letale ma comunque efficace - per disorientarle e far sì che abbandonino la nostra abitazione. Ad ogni modo la soluzione migliore, qualora venga individuato il punto della porta o delle finestre da cui entrano, è otturare le feritoie con dello stucco così da bloccare il passaggio.

Il miglior modo per allontanare le formiche da casa

Ma noi siamo convinti di una cosa: prevenire è meglio che curare. Dunque il miglior modo per allontanare le formiche da casa non è eliminarle, ma evitare che entrino. Come possiamo fare? Innanzitutto tenendo ben pulito il pavimento della cucina, la stanza nella quale è più facile che si depositi cibo a terra. Le formiche sono infatti ghiotte degli alimenti che contengono zucchero e possiamo attirarle senza volerlo, basta farne cadere a terra un granello o una goccia di una bibita dolce.

Ma anche la presenza di piante può determinare la loro marcia verso casa nostra; sulla maggior parte della vegetazione ci sono gli afidi, dei parassiti che producono una linfa dolciastra, uno degli alimenti preferiti dalle formiche. Dunque fare attenzione, specialmente se ci si trova al primo piano o al piano terra, è fondamentale per combattere questi insetti tanto laboriosi quanto problematici per le nostre case.